Pillan a Nothing cambiando las características de su móvil después del lanzamiento

El lanzamiento del Nothing phone (1) será probablemente el más polémico del 2022. Este es de esos móviles que odias o amas, por su clara apuesta por un diseño único y especial que viene de la mano de algunas decisiones que pueden no agradar a todos los usuarios.

[4 cosas del Nothing phone (1) que tendrían que tener todos los móviles (y no son los LEDs)]

Y eso está bien. El mercado de smartphones es demasiado aburrido, y viene bien que una marca aparezca ‘de la nada’ (aunque sea comandada por Carl Pei, de OnePlus) y rompa con nuestras expectativas. Eso no quita que no tenga sus fallos, por supuesto, como ya apuntamos en nuestra prueba.

La pantalla del Nothing phone (1), bajo lupa

Nothing phone (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Uno de esos fallos se encuentra en la pantalla, que ya advertimos en su día que no era nada brillante, y eso no era un juego de palabras; es simplemente que el panel AMOLED escogido por Nothing no es capaz de alcanzar el mismo brillo que sí vemos en otros móviles semejantes. Eso se notará especialmente cuando usemos el móvil en exteriores y a la hora de reproducir contenido multimedia.

El problema es que la pantalla era precisamente una de las mejores cosas del phone (1), según la propia Nothing. En la campaña de marketing, anunció que el panel tendría un brillo máximo de 1.200 nits, y así aparecía recogido en la página web oficial; es un dato que fue usado en las publicaciones oficiales de Nothing, y que los medios hemos repetido en artículos sobre el dispositivo, como cualquier otro dato técnico provisto por la compañía.

La página de Nothing promocionaba una pantalla de 1.200 nits como máximo archive.org

Sin embargo, desde que el dispositivo llegó a las manos de la prensa y los usuarios, estaba claro que el brillo de la pantalla no alcanzaba los 1.200 nits ni de lejos. Finalmente, y varias semanas después de su lanzamiento, Nothing ha cambiado la página web oficial en los Estados Unidos para modificar el brillo máximo que ofrece el panel.

Ahora, la página de Nothing afirma que el phone (1) sólo es capaz de alcanzar un brillo de aproximadamente 700 nits. Esto ha sido descubierto por ComputerBase, ya que Nothing no ha avisado de este cambio a la prensa, por lo que no está claro exactamente cuándo lo realizó; todo indica que fue después del 3 de agosto, al menos dos semanas después del lanzamiento del dispositivo.

El cambio debe haber sido reciente, porque la página en español de Nothing aún afirma que el brillo máximo es de 1.200 nits.

¿Publicidad engañosa?

¿Estamos ante un caso de publicidad engañosa? Como mínimo, es algo que no deja en buen lugar a la compañía, especialmente porque muchos usuarios han comprado el Nothing phone (1) con unas características que no son las que se anunciaron.

Nothing phone (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

En su defensa, Nothing ha aclarado a ComputerBase que el panel usado realmente es capaz de alcanzar los 1.200 nits, por lo que no es una limitación de hardware ni es que la compañía haya optado por un panel más barato para ganar más dinero con cada móvil. Aparentemente, el problema está en el software, concretamente en el controlador de la pantalla, que es desarrollado por Nothing y no por el fabricante del panel.

Nothing no ha prometido nada, pero al menos afirma que está “considerando” si merece la pena lanzar una actualización de software que mejore el brillo de la pantalla; evidentemente, eso traerá consigo una reducción en la duración de la batería, lo que probablemente obligará a la compañía cambiar ese dato en la web. Tal vez es por eso que, por ahora, ha preferido cambiar el dato de brillo de la pantalla, antes que el de la batería. Sea como sea, es una situación peliaguda en la que ninguna compañía querría estar.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan