El nothing phone (1) no se quedará solo, tendría una versión barata sin esta función

Nothing phone (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

No sin polémica, el Nothing phone (1) se ha convertido en uno de los lanzamientos más importantes del año, pese a que, sobre el papel, no tiene nada especial como un hardware más potente que el resto.

[4 cosas del Nothing phone (1) que tendrían que tener todos los móviles (y no son los LEDs)]

El concepto de Nothing ha conseguido atraer las miradas, eso como mínimo, gracias a ideas originales como las luces en la parte trasera del móvil o las funciones que está ganando gracias a actualizaciones. Pero esto será sólo el principio si Nothing realmente va en serio con los smartphones.

Nuevo Nothing phone, más barato

Nothing phone (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Según una exclusiva de The Mobile Indian, Nothing ya estaría preparando el lanzamiento de su segundo modelo, aunque no se llamará Nothing phone (2); ese nombre probablemente está reservado para la segunda generación del móvil.

La verdadera intención de Nothing no es lanzar un sucesor, al menos no ahora mismo, sino expandir su gama de productos para ofrecer más alternativas. El nuevo modelo apuntará un poco más bajo, manteniendo factores como el diseño pero perdiendo algunas de las características que subieron el precio.

El Androide Libre

En concreto, esta versión “Lite” del Phone (1) perdería las luces LED traseras que han tanto han llamado la atención, con la interfaz Glyph que muestra notificaciones de forma visual. Por lo tanto, este móvil no tendría el componente más innovador del modelo original, y la trasera sería de cristal como otros competidores del sector. El cambio también supone la pérdida de la recarga inalámbrica, aunque seguiría trayendo el mismo cargador de 44 W en la caja (pese a que la carga está limitada a 33 W), además de contar con la misma resistencia al agua IP53.

De hecho, en todos los demás aspectos estaríamos ante un móvil idéntico al actual, con la misma pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas y 120 Hz de frecuencia de refresco, el mismo procesador Snapdragon 778G+, y las mismas cámaras de 50 Mpx en la trasera y de 16 Mpx en el frontal.

Nothing phone (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Cabe preguntarse si este lanzamiento tendría sentido, ya que dudamos mucho que eliminar los LEDs y la carga inalámbrica vayan a variar notablemente el precio del dispositivo. Según la filtración, Nothing estaría preparando ofertas especiales para bajar incluso más el precio durante el periodo de lanzamiento, que sería en octubre. Nothing ha respondido a la supuesta filtración negándola completamente, lo cual no es raro.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan