Amazon Drive cierra, la mejor app gratis con Amazon Prime que no conoces

Ahora que Amazon Prime sube de precio en España, puede que estés replantándote qué ventajas tiene; y es muy probable que no las conozcas todas. La más obvia es el envío gratuito en una gran cantidad de productos en la tienda online, además del acceso a Amazon Prime Video, el servicio de streaming.

[Amazon Prime Video se renueva en Android: así es la nueva app para ver series]

Lo que tal vez no sabías es que Amazon Prime ofrece acceso a más servicios interesantes, como Amazon Prime Reading, que ofrece acceso a libros gratuitos para nuestro lector Kindle. También tenemos ventajas como el acceso al Prime Day, con ofertas exclusivas. Y sin duda alguna, los servicios menos conocidos, Amazon Drive y Amazon Photos, que nos permiten almacenar archivos y fotos respectivamente en la nube.

Amazon Drive cierra

Ahora, Amazon ha confirmado que perdemos una de esas ventajas, con el cierre de Amazon Drive el próximo 31 de diciembre de 2023. Y si te estás preguntando qué es eso, probablemente no serás la única persona con una suscripción a Prime en la misma situación.

Como su nombre indica, Amazon Drive nació como una alternativa a Google Drive y otros servicios de almacenamiento en la nube. Su funcionamiento es similar, al ofrecernos básicamente un disco duro accesible desde cualquier sitio en el que podemos guardar nuestros archivos. Cuenta con una app para Android, además de una app para iOS y una aplicación web si vamos a acceder desde un ordenador. La suscripción a Amazon Prime nos permite obtener 5 GB de almacenamiento para lo que queramos; no es que fuese un motivo para pagar por Prime, pero sí que era un añadido agradecido.

El problema es que Amazon Drive lleva en el mercado desde el 2011, pero la verdad es que no ha cambiado mucho desde entonces. La app se ha quedado atrás en funcionalidades y diseño, y era evidente que no recibía mucha atención de los desarrolladores de Amazon; ni siquiera tiene opciones básicas como la sincronización automática o un programa para ordenador, como sus alternativas. La capacidad también se quedó corta para lo que ofrecen otros servicios, incluso de manera gratuita.

Así que no es del todo una sorpresa que Amazon haya decidido cerrar Drive. Un cierre que se realizará de manera progresiva a lo largo de un extenso periodo de tiempo, para que todo el mundo tenga la oportunidad de descargar sus archivos; si no lo hacemos, los perderemos para siempre cuando Amazon desconecte los servidores el 31 de diciembre de 2023. Antes que eso, Amazon Drive no permitirá la subida de nuevos archivos a partir del 31 de enero de 2023, y la app dejará de estar disponible a partir del 31 de octubre de 2023.

La buena noticia es que la otra app gratuita de Amazon Prime seguirá estando disponible. Amazon Photos no será cerrada, y podremos seguir subiendo fotos. Si no la conoces, es una alternativa a Google Fotos que nos permite subir fotos con la calidad original, así que durante un tiempo tuvo cierta popularidad, cuando Google Fotos abandonó su almacenamiento gratuito. Tal vez por eso, Amazon ha preferido seguir manteniendo esta app, pese a que técnicamente usa la misma plataforma que Drive.

[Descarga Amazon Drive para Android]

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan