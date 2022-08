Google la habría liado con el Pixel 6a: cualquier huella puede desbloquear el móvil

El Google Pixel 6a ya está aquí, e inmediatamente se ha convertido en uno de los móviles Android más recomendables. En nuestras pruebas, llegamos a la conclusión de que la compañía había logrado el equilibrio entre precio y características, algo más difícil de lo que parece.

[Una de las herramientas mágicas del Pixel 6a para las fotos llegará a los Pixel 6]

Al usar una base tan buena como la del Pixel 6 original, Google ha podido centrarse en realizar los cambios necesarios para bajar el precio muy atractivo de 459 euros. Sin embargo, este no es un móvil perfecto, y todo indica que hay algunos detalles que aún deben ser pulidos.

Lector de huellas del Pixel 6a

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

En concreto, algunos usuarios se han encontrado con un fallo crítico en el lector de huellas dactilares, instalado bajo la pantalla en el Pixel 6a. Como explican en 9to5Google, en algunas unidades el lector no comprueba realmente si la huella de nuestro dedo es la correcta, y directamente desbloquea el dispositivo sin ningún tipo de limitación.

Los problemas concretos varían entre testimonios. Algunos usuarios afirman que pudieron desbloquear el móvil usando un dedo que no había sido registrado durante la configuración del sistema; más grave aún es que haya quienes afirmen que pudieron desbloquear el Pixel 6a de otra persona con su dedo, algo que no debería ser posible. Este problema es evidente en cuanto empiezas a usar el dispositivo.

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

La buena noticia es que la inmensa mayoría de los usuarios del Pixel 6a no tiene estos problemas, y el lector funciona como debería, impidiendo la entrada si no usamos el dedo concreto que registramos. Sin embargo, que haya relativamente tantos casos no son buenas noticias para Google, especialmente porque no está claro si es un problema de hardware o de software; si es lo segundo, una actualización debería solucionarlo, pero si es lo primero, Google podría verse obligada a descambiar dispositivos o arreglarlos con un nuevo lector. Todo apunta a que es un problema de hardware, ya que está presente desde que el móvil sale de la caja, y no hay testimonios de usuarios que lo hayan sufrido de repente, después de haya funcionado bien.

Esta no es la primera vez que un dispositivo de Google tiene problemas con la identificación biométrica. Los Pixel 6 y 6 Pro ya fueron muy criticados en su día por la lentitud y la baja fiabilidad del lector de huellas, algo que aún no ha sido solucionado pese a la cantidad de actualizaciones que han recibido. Fue precisamente por esto que Google confirmó que iba a usar un lector de huellas diferente para el Pixel 6a, indicando que creía que el problema era del propìo lector y no del sistema; la ironía es que este cambio puede haber mejorado las cosas en general, pero las habría empeorado muchísimo para unos pocos usuarios.

Por el momento, Google no ha realizado declaraciones públicas al respecto. Mientras se aclara la situación, la manera más fácil de evitar que nos desbloqueen el móvil si tenemos una unidad defectuosa es desactivar el lector de huellas en la configuración de seguridad de Android 12 y usar sólo el patrón o el PIN. Además, algunos usuarios afirman que el lector vuelve a funcionar bien si borramos todas las huellas registradas y las volvemos a añadir.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan