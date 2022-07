¿Adiós a Amazon Basics? Una de las mejores marcas de accesorios plantea su cierre

Si has comprado algo en el pasado Amazon Prime Day, es muy posible que uno de los productos que hayas obtenido muy rebajados tenga la marca "Amazon Basics". De hecho, los accesorios vendidos con esta marca suelen ser tan baratos que merecen la pena incluso si no están de oferta.

[Errores de precio en Amazon: un Samsung por menos de 50 euros si no lo piensas mucho]

Desde pilas a fundas para nuestros móviles y consolas, pasando por cualquier tipo de cable que podamos necesitar en este momento, Amazon Basics ofrece todo tipo de productos, sin orden ni concierto; es un 'cajón de sastre' en el que podemos encontrarnos productos tanto para la cocina como para el despacho o el garaje. Y por supuesto, Amazon también ofrece muchos accesorios para el móvil con esta marca.

La clave del éxito de Amazon Basics está en el precio. Por muy poco dinero podemos obtener productos que no son los mejores en su sector ni mucho menos, pero ofrecen una calidad razonable y cumplen su cometido. No sirven para presumir precisamente, pero si sólo quieres algo que funcione y no te importan las marcas, es fácil ver su atractivo.

Amazon Basics podría cerrar

Ahora, estamos cerca de perder el acceso a estos productos, una decisión que los directivos de Amazon están a punto de tomar. Según revela Recode, los jefes de la compañía han discutido de manera interna la posibilidad de abandonar la marca Amazon Basics completamente, y no porque no tenga éxito.

De esta manera, Amazon quiere calmar a los reguladores que tienen un ojo puesto en sus negocios, especialmente en la Unión Europea, donde el gigante del comercio online podría recibir multas millonarias por prácticas anticompetitivas.

La semana pasada Amazon anunció una serie de cambios en Europa en esa dirección, con la esperanza de que pasasen desapercibidos por el 'ruido' generado por el Prime Day. Entre estos primeros cambios se encuentra una mayor visibilidad para otros fabricantes de productos, en vez de dar prioridad a las marcas de siempre o a las de Amazon Basics.

Además, Amazon se compromete a no usar datos privados de tiendas que venden a través de su web para mejorar sus propias ofertas; esta ha sido una de las grandes polémicas de los últimos años en Amazon: que la compañía se estaría aprovechando de los vendedores que usan su plataforma para lanzar productos muy parecidos pero más baratos bajo la marca Amazon Basics.

Por el momento, el cierre de Amazon Basics es sólo una posibilidad que queda abierta, si estas medidas no consigue convencer a reguladores europeos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan