Amazon ya no permite compras dentro de las apps Audible, Kindle y Music en Android

Si Amazon busca sólidas alianzas con Xiaomi para sus nuevos televisores y éstos utilicen FireOS, ahora se aleja de Android al no permitir los pagos dentro de aplicaciones como son Kindle, Audible y Music. Es decir, que si la opción de pago que sueles usar ya no está disponible, no es que sea un error.

Nuevas directrices de pagos para todos

Vía Engadget, Amazon ya anunció este cambio que impediría en Android utilizar los pagos dentro de estas aplicaciones mencionadas. De hecho, ha enviado un correo avisando a sus clientes para que sepan del cambio llevado a cabo.

Todo se debe a las nuevas directrices de Google que comenzarán a ejecutarse el 1 de junio. La gran G requerirá que todos los desarrolladores procesen los pagos relacionados con bienes y servicios a través del sistema de pagos de Google Play.

Los usuarios de Kindle en Android

El cambio se debe a que Amazon era de los desarrolladores a los que se permitía usar su propio sistema de pagos dentro de la aplicación para esas compras.

Ahora bien, lo que ha hecho Amazon es pasar olímpicamente de ese sistema de Google Play para no pagar la comisión por cada compra. Y lo ha hecho para las aplicaciones Audible, Kindle y Music.

Nook también se quedó sin los pagos

No estamos ante la única que ha tomado esta drástica decisión, ya que Barnes & Nobles eliminó los pagos de la versión de Android de su app Nook. Y la cosa no quedará aquí, ya que incluso la compañía padre de Tinder ya ha entrado en litigios con la gran G por este motivo.

La única salida de escape son las pruebas que está realizando Google con Spotify para sistemas de pagos de terceros, así que veremos si acaba en buen puerto y al final todas pasan por esa alternativa.

