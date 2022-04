PcComponentes lanza una alternativa a Amazon: así es Unilae

El comercio online lleva años subiendo en uso y en popularidad. No son pocas las personas que me dicen que ya lo compran casi todo online, no sólo ciertos productos quizás más normales de encontrar en la red. Uno de los mayores ecommerce de España, PcComponentes, ha dado el salto para convertirse en un rival directo de Amazon, creando una nueva tienda llamada Unilae donde encontraremos tecnología, pero también muchas más cosas.

Comprando mucho más que tecnología

Unilae

Esta nueva tienda online ha echado a andar este mismo mes de abril con ocho gamas de producto:

Hogar y decoración

Salud y belleza

Deportes

Moda

Bricolaje

Juguetes

Tecnología

Jardín

A lo largo del año se irán abriendo nuevas secciones como mascotas, un córner gourmet, libros y recambios de automóvil y moto.

El catálogo de PcComponentes estará dentro de Unilae

Ya que esta tienda es mucho más ambiciosa que PcComponentes no nos extraña saber que todo el catálogo de la tienda original estará también dentro de esta, por lo que podremos encontrar los mismos móviles, televisores y demás electrónica de consumo, a los mismos precios.

Además, sólo trabajarán con proveedores de la Unión Europea, filtrando mucho el tipo de producto que van a vender.

Una tienda de tiendas

Las expectativas de Uniale no son precisamente modestas, con más de 400 pequeñas empresas vendiendo a través de su marketplace, un número que irá creciendo a lo largo del tiempo, intentando convertirse en una alternativa a Amazon, AliExpress o El Corte Inglés en su división online.

Uno de los elementos diferenciadores es que se centrarán sólo en productos de primeras marcas, dejando de lado las miles de referencias que podemos encontrar en otras tiendas pero que no tienen la calidad que se suele demandar.

Los gastos de envío, el uso de puntos de recogida y demás dependerá de si los productos los gestiona una tienda independiente dentro de Unilae o la propia compañía.

Cuenta con aplicación para Android

Como no podía ser de otra manera, el lanzamiento de Uniale vino de la mano con aplicaciones móviles. La de Android se puede descargar desde la Play Store de forma gratuita.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan