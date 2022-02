Registra los libros que te quieres leer y tu progreso con Luna

Si te gusta leer —en una app para Android o en formato físico— sabrás que hay ocasiones en las que pueden amontonarse tus lecturas pendientes, y es una situación que puede acabar provocando que te olvides de algunos de los libros que querías leer si no apuntas estos en ningún lugar. Por ello, te vamos a enseñar una aplicación llamada Luna gracias a la cual vas a poder llevar un registro detallado sobre tus libros pendientes y los que ya te has leído.

Organiza tus lecturas de la mejor manera posible

Moon hábitos de lectura pantalla principal El Androide Libre

Cómo ocurre con cualquier otra materia, una buena organización puede ayudarte a tener unos mejores hábitos de lectura en tu día a día y, en general, a lo largo de cada año, y nada más abrir la aplicación podrás acceder a un apartado en el que elegir tu propósito de lectura para cada año, anotando el número de libros que te quieres leer para ver si lo acabas cumpliendo. A medida que vayas acabando los libros que empiezas verás que estos se añaden automáticamente al recuento anual.

Libros acabados y por leer Moon hábitos de lectura El Androide Libre

Los libros se sacan de un registro, por lo que puedes buscar los títulos que quieras añadir a cualquiera de las listas mediante su ISBN o bien a través de su nombre. Eso sí, ten en cuenta que pueden existir diferentes ediciones de un mismo libro, así que debes elegir la que tengas.

Desde el buscador podrás echar un ojo a todo tipo de libros, puedes comprarlos gracias al botón de Amazon con el que cuenta cada una de las fichas de la aplicación. Como añadido, debes saber que si no encuentras un libro en el registro podrás crear su ficha manual mente introduciendo sus datos e incluso una fotografía de su portada.

Reseña Moon hábitos de lectura El Androide Libre

En materia de clasificación, existen tres categorías a las que añadir tus libros: leyendo actualmente, ya leído o por leer. No deberías tener problema a la hora de ordenarlos. Y lo mejor de esto es que cuando te acabes un libro no tendrás que pensar en cuál es el siguiente que te lees, solo tendrás que ir a tu lista de libros pendientes.

Por otra parte, en la ficha de cada libro vas a poder encontrar una recopilación de información sobre el mismo, tal como el número de páginas, el año de publicación o la editorial. También podrás añadir información personal sobre el libro, pudiendo puntuarlo incluso escribir una reseña con tus pensamientos sobre este.

Si accedes a la zona del perfil verás que hay una serie de estadísticas que indican el tiempo que has dedicado a la lectura a lo largo del año. Y es que, en esta aplicación tienes la opción de cuantificar tus sesiones de lectura o bien anotar manualmente el tiempo que le has dedicado o las páginas que has leído en una sesión. Si haces esto, verás como la aplicación es capaz de mostrarte estadísticas tan interesantes como las páginas que has leído en tu sesión más prolífica.

Estadísticas Moon hábitos de lectura El Androide Libre

En definitiva, se trata de una gran aplicación de cara a llevar un registro de tus lecturas y organizarte en este sentido, llevando la cuenta de lo que lees, el tiempo que le dedicas y los libros que te lees al año.

Cómo descargar en Google Play

Puedes descargar la aplicación de forma totalmente gratuita desde Google Play. Cuenta con la ventaja de no tener anuncios ni compras integradas. Solo tendrás que registrarte con tu cuenta de Google.

