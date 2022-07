Errores de precio en Amazon: un Samsung por menos de 50 euros si no lo piensas mucho

Hoy es el día perfecto para comprar un móvil nuevo, por ser el Prime Day de Amazon. Esto es algo que llevamos toda la mañana contando, recopilando las ofertas de los mejores móviles y de accesorios que también están en oferta. A la hora de comprar es bueno pensar qué necesitamos, ajustar un presupuesto máximo y seleccionar las mejores ofertas.

Otras veces, sin embargo, lo mejor es actuar sin pensar demasiado.

He comprado un Samsung Galaxy M13 por menos de 50 euros

Mientras estaba escribiendo los artículos de hoy, uno de mis hermanos me ha pedido consejo para comprar un móvil para su suegra. Le he remitido el artículo en el que seleccionamos los mejores por precio y le he dicho que tanto el Samsung Galaxy M13 como el POCO M4 Pro y el Samsung Galaxy A22 podrían servirle.

Error de precio en Amazon

A los pocos minutos me ha preguntado si el precio del Galaxy M13 en azul era real o un error. Al mirar la imagen que me ha enviado por WhatsApp he visto claramente que se trata de un error de precio de Amazon, y lo quise comprobar en el móvil. En primera instancia vi que el precio era otro, hasta que me dijo mi hermano en que era solo el modelo azul el que marcaba el precio rebajado.

Como podéis comprobar, no tiene sentido ninguno que el modelo de 64 GB cueste 129 euros y el de 128 GB cueste 49.90 euros. He entrado en la tienda a través de mi ordenador y he comprobado que, en efecto, era el precio marcado para todo el mundo. Sin dudarlo he comprado una unidad (era para mi tía, la que buscaba móvil).

El Samsung Galaxy M13 es un terminal de prestaciones ajustadas, pero perfecto para los que buscan un móvil de una marca muy conocida a un precio contenido.

Cuando se lo he dicho a mi hermano y ha intentado comprar uno ha visto cómo la tienda se quedaba bloqueada en el carrito de la compra, sin añadir el producto. Todo apuntaba a que estaban actualizando el precio.

Precio del Galaxy M13 en Amazon corregido

En efecto, yo he intentado comprar otra unidad para él y el sistema no me dejaba. Cuando finalmente me ha dejado el precio se había actualizado a unos más realistas 183.67 euros.

Como yo no tenía la necesidad de comprar ese móvil finalmente se lo quedará mi hermano, para que pueda usarlo su suegra. La moraleja de esta historia es que, si veis algo similar en una tienda de confianza como Amazon, no dudéis, compradlo y luego pensad si queréis cancelar el pedido.

Todo este proceso ha durado algo menos de 5 minutos, motivo por el cual ha sido imposible que me diera tiempo a contaros la oferta, algo que empecé a redactar pero cuyo borrador se quedó por el camino por la prontitud de la tienda en poner un precio más alto.

