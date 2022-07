17 motivos por los que este es el móvil perfecto para tus abuelos

La tecnología se ha convertido en algo tan intrínsecamente vinculado a nuestro día a día que es casi imposible no usarla. Incluso la gente mayor está rodeada de dispositivos que, a veces, no entiende. Y eso no debería ser un problema. Por eso, cuando se me presentó la oportunidad de probar este móvil no lo dudé.

Este móvil no es para mí, y eso es genial

Al contrario de lo que suelo hacer normalmente cuando recibo un móvil nuevo, este no lo he analizado. Voluntariamente. El motivo es muy sencillo: no soy su público objetivo, y no es porque juegue mucho o haga muchas fotos.

El SPC Zeus 4G Pro es un smartphone diseñado para los que necesitan un acceso a un smartphone pero también que se simplifiquen todas las acciones relacionadas con su uso.

¿Mi caso? No, de hecho, no podría ni restaurar mi copia de seguridad de WhatsApp en este teléfono por sus 32 GB. Pero eso no ha hecho que no me haya resultado interesante, y estos son los motivos.

Un caso cercano

Casualmente, hace unas semanas estuve hablando con una tía mía, que quería cambiarse de móvil, y me pedía consejo. Es algo que me pasa continuamente, pero los requisitos en este caso eran extremadamente particulares.

Daba igual la cámara, la resolución de la pantalla, el diseño o la marca.

Mi tía tenía claro que lo que a ella le importaba era que pudiera usar WhatsApp, que no fuera demasiado grande, que no pesara mucho y que no costara mucho dinero. Como veis, no son las exigencias normales.

Hay gente para la que los móviles son como los frigoríficos: electrodomésticos que tienen que funcionar, y punto.

Y no os equivoquéis, no es que mi tía no sepa usar un móvil normal, en absoluto. Ha trabajado décadas rodeada de ordenadores y hace mucho que usa smartphones; la cuestión es que es algo que le da absolutamente igual. Para ella el teléfono es lo que para mí el frigorífico: un aparato que debe cumplir su función y ya está.

Días después tuve la oportunidad de probar el SPC Zeus 4G Pro, un teléfono que parece diseñado para personas como mi tía. Lo importante es que se trata de un móvil Android, por lo que el potencial está ahí, si necesitamos instalar una app en concreto o realizar alguna configuración.

Con todo, hay muchos motivos por los que este modelo se nota que ha sido diseñado pensando no sólo en ajustar el precio, sino en cubrir unas necesidades muy concretas que la mayoría de usuarios no tenemos.

Software adaptado



Aunque el dispositivo usa Android 11 en su versión más sencilla, SPC ha creado herramientas que facilitan el uso del móvil a las personas menos avezadas tecnológicamente.

Destaca el launcher, que permite tener iconos grandes con accesos directos a los contactos y a ciertas aplicaciones. Además, el widget del reloj es grande y permite entrar en la aplicación de Reloj de Google.

Incluso hay una opción para controlar los ajustes del móvil de manera muy sencilla y visual, pudiendo apagar o encender el Wifi, bluetooth y demás de forma rápida y nada compleja.

No tiene 5G



El Zeus es un móvil 4G, como su nombre indica. No tiene 5G y eso es positivo porque ahorra costes y permite tener un precio más bajo, pero también porque consume menos batería al no tener que conectarse a esas antenas.

Tiene radio FM



La radio FM es uno de esos elementos que hemos perdido en la mayoría de móviles y, aún hoy en día, muchas personas usan en el día a día. Un ejemplo es mi tía, que la pone a diario en su casa.

La linterna nunca sobra



¿Y sabéis qué es lo que tiene también su radio? Sí, una linterna, algo que yo jamás he usado y en su día a día es una herramienta muy cómoda para no tener que ir encendiendo luces en ocasiones.

Sonidos que suben solos



SPC también ha implementado tecnología más avanzada en el móvil, como la que hace que el tono de llamada se ponga al máximo si hay dos llamadas seguidas de un mismo número.

Esto es así para evitar que, tras una llamada perdida de un teléfono, el que el volumen estuviera accidentalmente bajo sea el motivo por el que el dueño del terminal no sepa que lo están llamando.

Teclas frontales



Aunque el sistema Android 11 que tiene este dispositivo ofrece teclas virtuales SPC ha colocado también tres teclas frontales en el marco inferior de la pantalla. La central sirve como botón de inicio y la derecha como tecla de retorno.

Además, hay una especialmente pensada para las llamadas, como en los móviles que precedieron a los smartphones.

Botón para llamar y colgar



Antes hemos dicho que hay teclas físicas, lo que siempre gusta a los usuarios de mayor edad. pero no solo eso. Hay una que es un botón para empezar una llamada o para colgarla, como en los teléfonos de Nokia y de otras marcas del siglo pasado.

Además, está serigrafiada con un icono en color rojo y verde que muestra el clásico auricular de un teléfono de los años 80.

Botón de emergencia



Al igual que otros teléfonos pensados para mayores, el SPC Zeus 4G Pro tiene un botón de llamada de emergencia en la parte trasera que efectúa un aviso a los números que hayamos preconfigurado.

Avisos a familiares



Junto a ese botón de emergencia se ha diseñado una función que permite que se avise a los familiares si el teléfono detecta un patrón de uso poco común. Esto minimizará las posibilidades de que a una persona mayor le haya pasado algo y no se entere nadie.

Configuración remota por SMS



Los SMS ya no se usan como elementos de comunicación, pero eso no quiere decir que no sean útiles. Este terminal tiene un sistema de configuración mediante SMS que permite controlar aspectos como el volumen del timbre de forma remota.

Esta función es perfecta cuando tenemos que ayudar a alguien, pero no estamos con esa persona. No obstante, aquí os recuerdo que, al tener Android, podéis usar la función de compartir pantalla de Google Duo, que es la que yo uso siempre con mis familiares mayores. Ellos la activan y yo les guio paso a paso en lo que han de hacer.

Jack de auriculares



El jack de auriculares está en peligro de extinción pero este modelo lo tiene. Sí, es necesario para la radio, pero aún así se puede usar para el manos libres, algo que las personas con problemas de oído agradecerán.

Accesorios incluidos

Cuando abrí la caja de este terminal pensé "Vaya, lo mismo debería grabar un vídeo de unboxing". Pocas veces he visto tantos accesorios en un terminal.

No sólo tenemos el cable de carga y el cargador (algo que no podemos ya dar por supuesto), sino que se incluye también unos auriculares de cable, una funda de silicona transparente y una base de carga.

Base de carga



Sí, una base de carga, pero por cable. El SPC Zeus 4G Pro tiene dos pines magnéticos en la parte inferior que permiten cargar el dispositivo poniéndolo en la base de carga, como hacemos con los móviles con carga inalámbrica, pero de forma más económica.

Este sistema es el que usan la mayoría de marcas para sus pulseras inteligentes y smartwatches.

Cable USB C



La base de carga tiene un puerto USB-C porque ese es el tipo de cable que viene en la caja. Sí, pese a ser un móvil pensado para mayores dispone de este puerto, algo que se agradece.

Eso sí, hemos realizado pruebas con otros cargadores y hemos visto que no funciona con todos. Con los más sencillos, con velocidades de carga de 5, 10 o 15 W no hay problemas, pero cargadores como los de OPPO o Xiaomi, de 65 o 120 W no hemos logrado que funcione. No es que eso vaya a ser un problema de primera magnitud para el usuario medio, pero hay que comentarlo.

Dos cámaras



La mayoría de personas que considerarían comprar este móvil no estarán preocupadas por la calidad de las cámaras, pero aún así se agradece que haya una trasera de 13 Mpx perfecta para enviar fotos por Whatsapp de documentos o detalles concretos, donde la calidad no es lo importante.

También tiene una delantera, de 5 Mpx, pensada casi exclusivamente para hacer videollamadas.

Batería extraíble

No recuerdo la última vez que probé un móvil con una batería extraíble. Esto puede parecer anacrónico e inútil, pero sirve como botón de emergencia cuando un usuario no puede reiniciar el móvil porque no sepa o porque el terminal no responda. Además, permite cambiar la batería por otra unidad (si la compramos) para no depender de un cargador.

Eso sí, me ha dado la sensación de que la autonomía es bastante corta, lo que sería esperable debido a la capacidad de la batería, de 2400 mAh. Es cierto que el usuario de este móvil no espera hacer muchas horas de pantalla, ni usar apps exigentes, pero aún así estaría bien que el modelo Pro hubiera venido con algo más de peso y de batería.

Precio ajustado

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos el precio. El SPC Zeus 4G Pro cuesta 149.90 euros, un coste bajo para lo que vemos en el mercado ahora mismo. Sí, por un poco más podemos comprar un terminal normal con mejores prestaciones, pero ya os he dejado claro que ese no sería el tipo de modelo más adecuado para este tipo de usuario.

Si prescindimos de la resolución de la cámara trasera o de la base de carga además de algo de memoria interna y de RAM podemos mirar el SPC Zeus 4G normal por 119.90 euros.

Un terminal bien pensado y ejecutado

Habiendo podido probar los mejores móviles de cada marca en lo que va de año me ha gustado especialmente poder trastear con un terminal tan particular, que cubre una necesidad tan especial.

SPC no busca competir con marcas como Xiaomi o Samsung y hace bien. Su foco de mercado es otro, pequeño quizás, pero con un gran potencial, sobre todo a medida que la población envejece en países como España.

Características SPC Zeus 4G y SPC Zeus 4G Pro

Procesador y memoria MediaTek Helio A22.

Memoria RAM: 1 GB. / 3 GB (Pro)

Almacenamiento interno: 16 GB / 32 GB (Pro).

Pantalla Tamaño: 5,5 pulgadas.

Resolución: HD+.

Tecnología: LCD.

Tasa de refresco: 60 Hz.

Camara trasera Principal: 5 Mpx / 13 Mpx (Pro).

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 5 Mpx.

Conectividad 4G

Bluetooth 5.0.

Wifi ac.

Tecla de SOS.

Botones físicos.

Autonomía Batería: 2.400 mAh.

Incluye base de carga

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: 158 x 73 x 9,8 mm .

. Peso: 154,5 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante adaptada para personas mayores.

