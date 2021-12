Los Asus Zenfone 8 y 8 Flip se actualizan a Android 12

Uno de los fabricantes que mejores dispositivos de hardware crea, y que pese a eso suele pasar desapercibido, es ASUS. El no invertir en marketing hace que sus móviles no estén en boca de todos, pero eso no quiere decir que no sean buenos móviles. De hecho, este año hemos probado algunos, como el ASUS Zenfone 8, el 8 Flip, el ROG 5 o el ASUS ROG Phone 5s, y todos nos han encantado.

Uno de los motivos por los que nos han gustado esos móviles ha sido su software, que ahora se actualiza, como había prometido la empresa.

Android 12 empieza a llegar a los móviles de ASUS

En la recta final del año, literalmente, la empresa de Taiwan ha querido empezar a actualizar su familia de móviles Zenfone 8, compuesta del modelo normal y el de cámara giratoria.

Los dos los analizamos a mediados de año, cuando se pusieron a la venta, y ahora han empezado a actualizarse a Androdi 12. Estos son los cambios mencionados por la empresa:

Sistema actualizado a Android 12.

Apps actualizadas: Administrador del móvil, contactos, teléfono, administrador de archivos, calculadora, reloj, galería, clima, grabadora de sonido, configuración, transferencia de datos, copia de seguridad local, asistente de configuración, aplicaciones de actualización del sistema...

Panel de configuración rápida, bandeja de notificaciones y panel de volumen ajustados al diseño de Android 12.

Se añade el Panel de privacidad, indicadores de cámara y micrófono, mostrar acceso al portapapeles, acceso a la ubicación aproximada y funciones de acceso al micrófono.

Reemplazo de ASUS Safeguard con Android 12 Emergency SOS.

Se introdujo un nuevo diseño de página de widgets en el Launcher. Se cambia de posición de la opción de captura de pantalla.

Se eliminó la opción de diseño de Configuración rápida en la configuración de pantalla.

ASUS Phone eliminó la compatibilidad con llamadas SIP ya que Android 12 no es compatible de forma nativa con llamadas SIP.

Eso sí, la propia ASUS indica que algunas aplicaciones de terceros aún no son compatibles con Android 12.

Como veis, los cambios son básicamente los que analizamos en el vídeo cuando hablamos de la versión de Android 12 que tienen los Pixel, una de las ventajas de los móviles de ASUS.

El firmware del Zenfone 8 que actualiza a Android 12 es el 31.1004.0404.73 y ocupa 3.04 GB. En el caso del Zenfone 8 Flip el firmware es el 31.1004.0404.61 y ocupa 2.89 GB.

Podéis esperar a que llegue la OTA a vuestros móviles o bien descargar manualmente los ZIP de actualización.

