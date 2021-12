3 problemas importantes de Wear OS que Google deberia solucionar ya

En los últimos días he podido pasar mucho tiempo usando Wear OS, un sistema operativo creado por Google partiendo de Android (se llamaba originalmente Android Wear) y que ahora diseña en colaboración con Samsung.

Además, he podido probar múltiples productos de otras marcas, que no usan Wear OS, y eso me ha hecho darme cuenta de los falos de este sistema.

Así pues, del mismo modo que os conté cuales eran las 3 características que tendrían que tener todos los relojes inteligentes, ahora os dejo con los tres fallos que Google debe corregir ya en Wear OS.

No poder emparejar el reloj con otro móvil sin formatearlo

Esta es la clave de Wear OS para los que nos dedicamos a probar teléfonos. Cambio de modelo unas cuantas decenas de veces al año (un año llegué a analizar 60 unidades diferentes) y Wear OS no permite cambiar de teléfono sin formatear el reloj.

Imagina tener que formatear semanalmente el reloj.

Pero aunque el usuario medio no cambie tanto de móvil, que es lo normal, el tener dos dispositivos diferentes, uno para el trabajo y otro para el uso personal, es imposible con un reloj con Wear OS.

No avisar cuando nos olvidamos el móvil

Samsung Galaxy Watch 4 I.G.

Este fallo es incluso más irritante dado que sería muy fácil de solventar. En la mayoría de relojes de la competencia (Amazfit, Huawei, Honor...) cuando una pulsera o reloj inteligente se desconecta del teléfono nos avisa con una vibración.

Esto impide que nos olvidemos el teléfono, o que nos lo roben sin que nos demos cuenta.

En Wear OS esto no es posible, y aunque hay aplicaciones para hacerlo, hacen que la autonomía sea menor, y muchas de ellas ya no están disponibles en las nuevas versiones del sistema.

El asistente de Google es peor que en otros dispositivos

Mobvoi TicWatch 3 Pro Ultra 4G Álvarez del Vayo El Androide Libre

La última queja está relacionada con el asistente de Google. Para que funcione necesitamos un reloj con un procesador muy potente, y aún así parece que hay limitaciones en el uso.

Por ejemplo, no podemos enviar un mensaje de WhatsApp desde la muñeca, aunque el asistente no siempre indica que haya problemas.

Google ha hecho un gran esfuerzo con el reconocimiento de voz en su asistente, pero no lo trata igual en relojes que en otros dispositivos.

