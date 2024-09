Los Nothing Ear (Open) se filtran en imágenes: así son los auriculares inalámbricos de la marca de moda

Nothing Ear (Open) WinFuture El Androide Libre

No es la primera vez que se filtran imágenes de los próximos auriculares inalámbricos de la compañía capaz de darle una vuelta de tuerca a sus móviles con diseños únicos, o innovar con algunos accesorios para los teléfonos baratos de su submarca CMF. Ahora llega una serie completa de imágenes que muestran todos los detalles de los Nothing Ear (Open).

Estos auriculares se van a sumar a otra serie de dispositivos lanzados en España por la marca china como el Nothing Phone (2a) o el mismo Nothing Phone (2a) Plus que tuvimos oportunidad de pasar por el análisis en EL ESPAÑOL - El Androide Libre. Su precisión en cada dispositivo lanzado ha convertido en la marca en una de las que más ha crecido en los últimos meses.

Los Nothing Ear (Open) son unos auriculares que siguen la pauta de diseño que otros similares con este factor de forma de oído abierto. Una banda de gran extensión rodea la parte posterior de la oreja para su agarre y ajustar el altavoz. Justo con un controlador de 14,2 mm.

Con estas imágenes que muestran como el diseño es parecido a los lanzados por JBL o SoundCore, la batería es de gran capacidad para ofrecer hasta 8 horas para los mismos buds y hasta 30 horas con el uso de la funda de carga que amplía considerablemente su autonomía.

Hay que eliminar de la ecuación propia de estos auriculares la posibilidad de usar ANC (Cancelación Activa del Ruido), así que en este sentido se diferencian de los lanzados este año por Nothing con los Ear (1) y Ear (2) que también fueron pasados por el análisis en estas mismas líneas.

Y sí, la funda es bien alargada como muestran las imágenes debido a la banda de gran extensión de los auriculares. En este sentido la funda es más como una cápsula en la forma y con ese detalle tan vinculado a la marca como es la transparencia; también presente en los buds al dejar ver sus partes internas.

La filtración desde WinFuture no solo se queda en las imágenes, sino que aporta otros datos interesantes. Uno es el peso de cada auricular para quedarse en los 8,1 g y que ambos auriculares al igual que los buds cuentan con certificación IP54 para ser resistentes a salpicaduras.

Finalmente, el soporte a ChatGPT estará disponible cuando se vinculen con un móvil Nothing Phone y ofrecen también la capacidad de mejorar los bajos, así que se convierten en unos atractivos auriculares cuando sean presentados próximamente según 9to5Google.