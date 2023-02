Así es como Netflix quiere evitar que te vayas: con una serie de La Liga

¿Estás pensando en dejar de pagar por Netflix? No se te ha ocurrido sólo a ti. Las redes sociales están repletas de quejas, y #AdiosNetflix llegó a estar en tendencia en Twitter. La reacción de la compañía no debería hacerse esperar, y son posibles cambios como bajar el precio de Netflix o incluso permitir cuentas gratuitas.

Mientras tanto, Netflix ya ha dado posiblemente un gran paso para evitar que los españoles se vayan de su plataforma, usando lo que más les gusta: el fútbol. Aunque Netflix no podrá emitir los partidos de LaLiga, ha conseguido lo siguiente mejor, una serie en la que saldrán sus estrellas.

La serie de Netflix de LaLiga

Anunciada hoy por LaLiga, la nueva serie se encuentra ya en fase de pre-producción. Tranquilo, no verás a Henry Cavill interpretar a Benzema, ya que la producción se tratará de una “docuserie”, un formato que ha tenido mucho éxito en Netflix y que se basa en la grabación de hechos reales y contarlos de manera dramática.

Si te suena, es porque Netflix ya ha triunfado con una docuserie similar: Drive to Survive (La emoción de un Grand Prix en España). Basada en el Campeonato del Mundo de Formula 1, esta serie ha recibido elogios y críticas por la manera en la que representa a los pilotos y las emociones de un fin de semana de carreras.

De la misma manera que con la Formula 1, las cámaras de Netflix tendrán acceso exclusivo a la competición de LaLiga para ofrecer las partes que normalmente no se ven de un partido. En concreto, la primera temporada se basará en la liga 2023-2024 de Primera División. El objetivo es ofrecer un punto de vista “en primera persona” de la emoción de esta competición.

Netflix ya tiene una docuserie deportiva, Drive to Survive, basada en la Formula 1

Está por ver si todas las estrellas de LaLiga aceptarán esta intromisión tan fácilmente, y cómo se mostrarán los partidos más importantes de la temporada. Una de las mayores críticas recibidas por Drive To Survive trata sobre las “libertades” que se toma a la hora de representar lo que ocurre en las carreras; Netflix ha sido ‘pillada’ en más de una ocasión cambiando el sonido y sacando declaraciones de contexto para avivar el drama, algo que no ha gustado ni a pilotos ni a jefes de equipo que no creen que “todo valga” para ganar audiencia. De hecho, el campeón del mundo Max Verstappen se negó a participar, aunque finalmente será el protagonista de la quinta temporada que se estrenará próximamente.

La serie de LaLiga de Netflix se estrenará el año que viene, y probablemente puede convencer a muchos usuarios de mantener su cuota.

