Adiós a Windows: los Chromebook Plus ahora tienen la IA de Google para escribir por ti y mucho más

Chromebook Plus de ASUS Google El Androide Libre

Microsoft dio un golpe en la mesa con el anuncio de Copilot+ PC, la nueva plataforma que estrenarán los nuevos portátiles Surface y que incluye una gran cantidad de funciones basadas en Inteligencia Artificial. Ahora, Google ha contraatacado con un anuncio muy parecido para sus portátiles basados en ChromeOS.

A partir de hoy, los Chromebooks Plus recibirán nuevas funciones basadas en Gemini, la Inteligencia Artificial de Google; eso abre la puerta a todo tipo de ayudas y mejoras en el uso diario del portátil, llegando incluso a permitir que la IA nos ayude a escribir nuestros documentos o correos electrónicos de Gmail.

Y es que la función estrella que se estrenará en los Chromebook Plus es ‘Ayúdame a escribir’. Para usar la función, sólo es necesario hacer click derecho, y aparecerá una lista de sugerencias. En las apps en las que está disponible, esta herramienta es capaz de ofrecernos alternativas a lo que estamos escribiendo, de todo tipo de contenido dependiendo del contexto.

Entre los ejemplos que ha compartido Google se encuentra la posibilidad de que la IA nos escriba el título de una entrada de blog que estamos escribiendo; Gemini se basará en el contenido del artículo para crear un titular que lo represente. Otra función es capaz de cambiar el tono a otro estilo; por ejemplo, cambiando un texto serio a otro más casual.

Pero tal vez la función más útil es la que es capaz de crear un texto desde cero a partir de una indicación; un texto que, eso sí, deberíamos revisar, corregir y adaptar a nuestras necesidades.

Gemini ahora ayuda a escribir en los Chromebook Plus Google El Androide Libre

De la misma manera, Gemini también es capaz de reescribir el texto que ya hemos introducido, ya sea para introducir pequeños cambios (como acortarlo), o para cambiarlo completamente. Lamentablemente, ‘Ayúdame a escribir’ sólo está disponible en inglés por ahora, pero Google ha prometido que estará disponible en español en los próximos meses.

Otra app de los Chromebook que gana funciones de IA es Google Fotos, que ahora cuenta con un Editor Mágico también en ordenadores portátiles. Es una gran noticia, porque el Editor Mágico es una de las mejores funciones disponibles en los móviles Android, y ahora, los Chromebooks también nos permitirán usar IA para mover elementos de una imagen o borrarlos completamente.

Editor Mágico de Google Fotos en un Chromebook Plus Google El Androide Libre

Sólo tenemos que tocar o rodear el objeto que queramos editar, arrastrarlo para moverlo de posición, o pellizcar con dos dedos para cambiarlo de tamaño. Google Fotos también nos mostrará sugerencias para mejorar la foto, incluyendo mejorar la iluminación o el fondo.

Hablando de fotos, los Chromebook Plus ganan funciones de creación de imágenes con IA generativa. Podemos crear fondos de pantalla exclusivos a partir de las indicaciones que escribamos, y el sistema nos recomendará ‘prompts’ para empezar a experimentar. Estas imágenes podrán ser usadas como fondo de pantalla y para fondos de videollamada.

Creación de fondos de pantalla con IA generativa en Chromebook Plus Google El Androide Libre

La integración de Gemini y la IA en los Chromebook sólo acaba de empezar, pero ya está muy avanzada. De hecho, con la nueva actualización Gemini estará disponible directamente en la pantalla de inicio del sistema, con acceso a todas sus funciones; en la práctica, es como la aplicación web, pero ya está disponible como una app propia en los Chromebook Plus. En el futuro, los Chromebook Plus ganarán funciones como ‘Ayúdame a leer’ y el control facial y gestual sin tener que usar el teclado.

Para fomentar el uso de Gemini, Google regalará 12 meses de prueba del plan AI Premium de Google One a los nuevos usuarios de Chromebook Plus, que ofrece acceso a Gemini Advanced, acceso a Gemini para Workspace (con integración con las apps de documentos, hojas de cálculo, etc) y 2 TB de almacenamiento.

Chromebook Plus de HP Google El Androide Libre

Chromebook Plus es el nombre que recibió la nueva experiencia de ChromeOS lanzada el pasado mes de octubre. Se aplica a portátiles más potentes y capaces de lo que era habitual hasta ahora, con procesadores AMD o Intel modernos. Estos modelos son los que recibirán estas funciones avanzadas de IA, pero los Chromebooks normales también recibirán la actualización, con muchas novedades que podrán usar.

Por ejemplo, todos los Chromebooks tendrán acceso a una nueva configuración con nuestro móvil Android; sólo tendremos que escanear un código QR con el móvil y automáticamente el portátil usará la contraseña de nuestro WiFi y se conectará a nuestra cuenta de Google. Google Tasks ahora se puede acceder con sólo un clic, tocando en la fecha en la esquina inferior derecha de la pantalla. Las capturas de pantalla ahora se pueden guardar como gifs animados, y el rendimiento en juegos se ha mejorado con funciones como asignación de controles al teclado, que será muy útil para jugar a juegos de Android en el Chromebook.