Netflix se acaba de cargar una de sus funciones más útiles en el peor momento posible

Coincidiendo con la gran polémica por la prohibición de compartir cuenta de Netflix, la compañía ha decidido eliminar una función importante, recuperando el debate sobre si merece la pena pagar por el servicio de streaming.

¿Cuántas veces has abierto la app de Netflix por rutina, pero te has encontrado con que no sabías que ver? Seguro que en muchas ocasiones, porque en su día Netflix se dio cuenta de que era uno de los problemas más comunes en su plataforma. La solución nació como un modo aleatorio para Netflix, que evolucionó con la ayuda de los algoritmos.

Adiós al modo aleatorio de Netflix

Aunque ha cambiado de nombre con el paso del tiempo, la función cumplía el mismo papel. Era accesible con un botón desde el menú lateral en la app, o bien en forma de recomendaciones junto con el resto de series y películas en la página de inicio de Netflix.

Inicialmente, este botón hacía justamente eso, iniciar la reproducción aleatoria de contenido en Netflix; así que podíamos dejar que la suerte se encargase de elegir la próxima serie que ‘tragarnos’; además, la función ganó funciones inteligentes, basándose en el contenido que ya habíamos visto para mostrarnos series y películas que nos podrían interesar pero que a lo mejor no conocíamos. Era una manera de descubrir el enorme catálogo de Netflix, ya que muchas veces es fácil perderse lanzamientos.

El modo aleatorio de Netflix Netflix

Eso se ha terminado. Un representante de Netflix ha confirmado a The Wall Street Journal la eliminación de esta función, que ya no estará disponible para ningún usuario; el motivo, afirma, es por el “bajo uso” que recibió la función. En otras palabras, no hay suficiente gente que la use como para justificar su presencia en la app.

Aunque eso probablemente sea cierto, Netflix tal vez debería haber elegido otra semana para quitar esta función. En estos momentos, todo lo que hace Netflix es examinado con lupa por unos usuarios descontentos por sus últimas decisiones; especialmente en España, donde a su elevado precio comparado con la competencia hay que sumar el coste adicional de las cuentas extra cuando queramos añadir más usuarios de fuera de casa.

Es el peor momento para anunciar que, además, estás quitando cosas que algunos de los usuarios disfrutaban.

