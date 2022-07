Una de las herramientas mágicas del Pixel 6a para las fotos llegará a los Pixel 6

Hemos podido sorprendernos en el análisis del Google Pixel 6a de la fotografía que ofrece este teléfono de la gran G. Pero ahora sabemos que una de sus herramientas llamada 'Camuflaje' llegará también a los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro.

El Google Pixel 6a sigue sorprendiendo

El borrador mágico debutó en los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro para eliminar o editar objetos que emborronan un poco la escena final. Es decir, que si aparece una señal de tráfico en la foto, la podemos borrar, aunque esta herramienta todavía no funciona del todo mágicamente.

Pero en el Google Pixel 6a los chicos de Mountain View han añadido una nueva herramienta de borrador de objetos: Camuflaje. Incluso es más fácil de usar y los resultados mejoran el anterior borrador de objetos.

Vía The Verge, sabemos que el 28 de julio los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro recibirán esta importante herramienta para borrar objetos de mejor forma.

¿Pero qué hace Camuflaje?

El borrador de objetos de los Pixel 6 realmente lo que hace es rellenar un espacio o región con una copia de una zona similar. Funciona muy bien con elementos aislados para que así se copie un poco del cielo azul que rodea a una señal de tráfico.

Pero el problema viene cuando hay elementos superpuestos sobre otros y aquí la inteligencia artificial se hace un poco el lío a no entender qué hacer, así que lo más seguro es que aparezcan calcos de alguna zona cercana.

Lo que hace Camuflaje es desaturar el color del objeto que se quiera borrar para que no distraiga tanto de la escena final. Por ejemplo, y como bien muestra The Verge, en el fondo de la foto del niño hay una silla con color turquesa. Aquí, Camuflaje, en vez de borrar la silla, le reduce el tono de color y así hace que no tome tanto protagonismo.

Y aquí funciona porque el color de la ropa del niño es del mismo tono, así que cambiarlo a color púrpura consigue distraer más la escena con unos resultados mejores que si intentara borrar esa silla.

Una importante mejora que los Pixel 6 y Pixel 6 Pro tendrán en sus móviles el mismo día que se distribuya el Pixel 6a.

