Los Pixel 6a y Pixel Buds Pro llegan a España: precio y disponibilidad oficiales

Tras muchas semanas de España Google ha presentado en España sus dos últimos productos, un teléfono y unos auriculares. El móvil es el Pixel 6a, el hermano pequeño de los gama alta de finales de 2021, y llega habiendo sufrido la mayor renovación interna y externa desde el modelo original. Los auriculares son los Pixel Buds Pro, la propuesta más potente de la marca, con un nuevo diseño que deja de lado la extraña y controvertida protuberancia de sus antecesores.

Esencia de Google por todas partes

El Pixel 6a es un móvil que competirá directamente contra terminales como el Vivo V23 5G, el Nothing phone (1), el Realme 9 Pro Plus o el Samsung Galaxy A53. Pese a no tener tanta RAM como esos modelos presume de usar el mismo procesador de gama alta que los Pixel 6 y 6 Pro, el Google Tensor. Además, dispone de las mejores cámaras por debajo de los 500 euros y un nuevo diseño que, ahora sí, está a la altura de los rivales.

Los Pixel Buds Pro llegan al mercado para presumir no sólo de cancelación de ruido, sino de un nuevo sello de silencio que permite controlar el volumen de forma automática para tener siempre la mejor experiencia. Además, ahora tienen un nuevo diseño y mantienen funciones como la lectura de notificaciones o la traducción simultánea.

Precio y disponibilidad

Ambos dispositivos se pondrán a la venta en España el 28 de julio, dentro de una semana, pero se podrán reservar desde hoy mismo.

El precio de los Pixel Buds Pro será de 219 euros, un precio alto pero en la línea de otros productos de gama alta de la competencia. En España estarán disponibles los cuatro colores.

El Google Pixel 6a sólo se venderá en una configuración, con 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, a un precio de 459 euros.

Características Pixel Buds Pro

Colores Negro, celeste, rojo, verde.

Control por gestos Doble pulsación.

Reproducir/ pausar música; contestar/ terminar llamada.

Pulsación sencilla.

Ir a la próxima canción.

Pulsación prolongada en un lateral.

Rechazar llamada.

Pulsación prolongada en ambos laterales.

Llamadas Cancelación de ruido para el micrófono.

Tecnología Cancelación de ruido activa.

Sello de silencio.

Conectividad Bluetooth 5.0.

Radio de conectividad de 10m.

Peso y tamaño Funda de carga.

60,35 x 44,61 x 32,54 mm.

Peso: 39 gramos (los 2 buds y la funda de carga). 4,1 gramos 1 bud.

Carga USB-C.

Carga inalámbrica

Autonomía 13 horas para los buds sin ANC / 7 horas con ANC

31 horas con funda de carga.

Características Google Pixel 6a

Procesador y memoria Google Tensor.

Memoria RAM: 6 GB.

Almacenamiento interno: 128 GB.

Pantalla Tamaño: 6,1 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: OLED.

Tasa de refresco: 60 Hz.

Camara trasera Principal: 12.2 Mpx.

Gran Angular: 12 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 8 Mpx.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth 5.2.

Wifi 6.

Autonomía Batería: 4.300 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Otros Puerto USB-C.

Doble altavoz.

Dimensiones y peso Dimensiones: 152,2 x 71,8 x 8,7 mm.

Peso: - g.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

