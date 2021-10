No cambiará apenas nada con Meta: la app de Facebook de tu móvil será la misma

Hace justo 6 años Larry Page creo Alphabet para que hoy mismo Facebook siga sus pasos con Meta. Ese cambio de rumbo de Google hacia Alphabet no cambió el nombre de sus apps más importantes al igual que sucederá con la app de Facebook de tu móvil.

Un conglomerado llamado Meta que engloba a WhatsApp, Facebook, Instagram y Quest (que no deja de ser Oculus) para que sea la compañía padre con el ejemplo dado de Alphabet.

De Alphabet a Google y de Facebook a Meta

Realmente la adquisición del nuevo nombre no viene con cambios estructurales agresivos, y se puede decir que todo queda como está, aparte del nombre con el que ahora se puede conocer a la compañía padre.

Es igual que sucedió con Google y su Alphabet para darle más sentido a todas esas adquisiciones y plataformas a las que nos hemos ido acostumbrando a lo largo de los años.

Facebook pasa a ser Meta El Androide Libre

Y no, la app de Facebook de tu móvil no cambiará de logotipo y no se llamará de otra manera. Será la misma Facebook de siempre, aunque posiblemente veamos en algún momento el nombre Meta, al igual que ha sucedido con WhatsApp de Facebook o Instagram de Facebook.

La app de Facebook seguirá estando ahí El Androide Libre

Para Facebook o Meta el único cambio significativo será en los reportes financieros que empezarán a ser distintos a partir del cuarto trimestre de este año.

El propio Zuckerberg ya estuvo detrás de la idea de cambiar el nombre a Facebook desde que adquiriera Instagram y WhatsApp, tal como afirma en una entrevista hecha a The Verge.

Mark Zuckerberg El Androide Libre

Que el nombre sea Meta tiene varias razones detrás, como todo lo relacionado con el metaverso (tan de moda actualmente y hacia donde se quiere dirigir como compañía) y todos los litigios antes los que se encuentra Facebook con el tema de la privacidad y las filtraciones que salieron a la palestra hace unas semanas.

El metaverso y la importancia de Meta

Y es tal así que el objetivo de Meta es crear una plataforma de Internet que sea más inmersiva con un espacio ubicado en otro lugar donde puedas estar en frente de otra persona.

Mundos así ya han existido y existen como el mismo Second Life donde creas un avatar y eres libre de explorar un mundo creado por otros avatares como tú. Esta idea del metaverso parece trasladarse perfectamente a los objetivos futuros de una compañía padre como Meta.

No hay que olvidar que Facebook en ciertas regiones del mundo es como nuestro propio Internet aquí mismo en España. Hay países donde todo gira alrededor de Facebook e incluso cuando sucedió esa caída de WhatsApp, Facebook e Instagram, la sufrieron de verdad.

Oculus Rift El Androide Libre

También se entiende que Meta quiera dirigirse a ese metaverso para atraer a 1.000 millones de personas a su realidad virtual. Nuevos espacios donde se originen nuevas vivencias, negocios y todo aquello relacionado con lo humano y lo digital.

Meta incluso ya tiene planes para conseguir que el acceso a la adquisición de este tipo de dispositivos como son los propios Oculus, sea accesible para todos e incluso con programas de compra al igual que hacemos con los móviles y otros a través de operadoras como Orange o Movistar.

