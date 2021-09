Cómo ocultar los Me Gusta en tus publicaciones en Facebook

Instagram lanzaba recientemente para todos los usuarios de la app en Android la posibilidad de ocultar el recuento de me gusta de tus publicaciones. Esta red social no es la única en tener una función de este tipo, porque también en Facebook se nos permite ocultar la cantidad de me gusta en nuestras publicaciones.

Facebook también nos deja ocultar la cantidad de me gusta, algo que podemos hacer tanto con nuestras publicaciones como la de otros usuarios. Esta función en la red social se está lanzando ya entre los usuarios, aunque no todos aquellos con la app en Android pueden usarla aún.

Oculta los me gusta en Facebook

Facebook ocultar me gusta

Esta nueva función en la red social permite que los usuarios oculten el número de me gusta en sus publicaciones, de modo que otros usuarios no van a poder ver cuántas personas han dado me gusta a una publicación determinada. Además, también es posible ocultar ese recuento en publicaciones de otros, para que no vayas a verlas de esta forma.

Facebook está lanzando esta función de forma paulatina entre usuarios, pero es posible que la tengas disponible ya, sobre todo aquellos que usen la beta de la red social. Los pasos a seguir para hacer esto son:

Abre Facebook en tu teléfono Android. Pulsa en las tres rayas horizontales en la parte superior derecha. Acude a Configuración y Privacidad. Entra en Configuración. Desciende hasta el apartado Configuración de la sección de noticias. Entra en Preferencias de reacciones. Elige qué deseas: desactivarlas en tu cuenta o en las de otros usuarios.

De esta manera, has desactivado ya dicho recuento de me gusta de tus publicaciones (o las de otros usuarios) en Facebook para Android. La propia red social advierte que hay algunos casos en los que ese recuento de los me gusta se seguirá viendo, como en algunos grupos o en Reels. Si bien en general se desactiva por completo. Esto ocurre también con los me gusta de otros usuarios, que es posible que en algunas páginas o grupos los sigas viendo.

