El chollo del día es este despertador inteligente de Xiaomi por unos 20 euros

La domótica se ha hecho tan sencilla, al menos en su vertiente más popular, que cualquier persona puede instalar un par de bombillas inteligentes, una aspiradora conectada y un altavoz en el hogar para poder dar órdenes de voz o realizar programaciones. Además, el precio de estos productos ha caído de forma notable, como vemos en el chollo que hemos visto hoy.

Altavoz Xiaomi Mi Smart Clock por menos de 21 euros

Vía XatakaMovil nos encontramos una oferta en Media Markt en la que podemos comprar un despertador inteligente de Xiaomi por 20.64 euros.

Se trata del Xiaomi Mi Smart Clock, un dispositivo que se anunció a principios de 2021 y que además de ser muy barato incluye una pantalla en la que podemos ver la hora y realizar algunas acciones.

El precio original de este producto era de 49.99 euros

Este altavoz está pensado para ser usado al lado de la cama ya que tiene un reloj enorme en la pantalla que permite ver la hora de noche, con una iluminación sutil.

Como no podía ser de otra forma, tiene integrado el asistente de Google, por lo que podremos realizar consultas, usar la lista de la compra, o simplemente usar los dispositivos domóticos de la casa.

Por supuesto, usa un cargador que viene incluido en la caja, y podemos silenciar el micrófono si en algún momento queremos más privacidad.

No es la pantalla inteligente más completa, pero por este precio no hemos visto ningún otro altavoz que tenga pantalla, aunque sea una pequeña como esta, diseñada para gestionar algunas tareas, modificar algunos ajustes y ver la hora, no para disfrutar de series o videoclips.

