Nuevo OnePlus 10T: la despedida definitiva del Alert Slider

Crear un móvil Android no es algo sencillo, pero diferenciarlo del resto es incluso más complejo. Tener elementos de hardware distintivos es posiblemente lo que mejor funcione, como hemos visto en modelos como los Galaxy Note de Samsung y su S-Pen o más recientemente en el Nothing phone (1).

OnePlus 10T

OnePlus también tenía un elemento distintivo, el Alert Slider, un botón que permitía cambiar entre los modos de Silencio, Vibración y Sonido de sus móviles. Esta pieza empezó a verse eliminada de los modelos más sencillos y ahora vemos que desaparece también de los terminales de gama alta con la llegada del OnePlus 10T.

Características OnePlus 10T

Procesador y memoria

Procesador: Snapdragon 8+ Gen 1.

Memoria RAM: 8/12/16 GB LPDDR5.

Almacenamiento interno: 128/256/512 GB UFS 3.1.

Micro SD: No.

Pantalla Tamaño: 6,7 pulgadas.

Resolución: FHD+.

Tecnología: OLED LTPO.

Corning Gorilla Glass Victus.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx Sony IMX766.

Gran Angular: 8 Mpx.

Macro: 2 Mpx.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad Wi-Fi 6E.

5G.

Bluetooth 5.2.

4G LTE.

GPS | A-GPS, GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | NavIC.

NFC.

Sensores Sensor de huellas bajo la pantalla.

Autonomía Batería: 4.800 mAh.

Carga rápida: 150 W.

Otros Puerto USB-C.

NFC.

Dimensiones y peso Dimensiones: -

Peso: 203 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Capa del fabricante: Oxygen 12.1.

Usará el mejor procesador disponible

Una de las mayores diferencias entre este OnePlus 10T y el OnePlus 10 Pro que llegó a España en marzo es su procesador. En este caso el fabricante opta por el Snapdragon 8+ Gen 1 que hemos podido probar en el ASUS Zenfone 9 y que nos ha gustado mucho.

OnePlus 10T

Además, tendremos versiones con 8 y 12 GB de RAM, pero también una con 16 GB de memoria, siendo este el móvil de la empresa con más RAM de su historia.

La memoria interna también varía, con opciones de 128, 256 y 512 GB de almacenamiento, no ampliable.

OnePlus 10T

La pantalla es de 6.7" con resolución FHD+ de 2412 x 1080 px, y sensor de huellas bajo la misma. Tendremos soporte para HDR10+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, con una tasa de muestreo táctil de 360 Hz por hardware y 720 Hz por software. El brillo máximo será de 950 nits.

El sistema de cámaras está compuesto por un sensor de 16 Mpx en la zona frontal y tres cámaras detrás. La principal, de 50 Mpx, usa el popular sensor IMX 766 de Sony, teniendo además un gran angular de 8 Mpx y un sensor macro de 2 Mpx. No parece una cámara de un móvil de gama alta, pero quizás OnePlus se reserve las mejoras en este apartado para el OnePlus 11 Pro. Y no, no hay mención alguna a Hasselblad.

OnePlus 10T

Donde sí destaca es en su velocidad de carga, con hasta 150 W para una batería de 4800 mAh. Eso sí, nada de carga inalámbrica.

Se pierde el Alert Slider

OnePlus ha decidido eliminar el popular botón, no sabemos por qué. Quizás hayan detectado que la mayoría de personas no lo usan, pero ha sido algo bastante valorado entre los más aficionados a la tecnología.

OnePlus 10T

Precio y disponibilidad

Este modelo se ha presentado a nivel internacional y se podrán comprar en Europa a partir del 25 de agosto. El precio será de 719 euros para el modelo de 8 y 128 GB y de 819 para el de 16 y 512 GB. El intermedio queda para otros países.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan