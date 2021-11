OnePlus Nord 2 x PAC-MAN: ¿Pagar por diseño? Pues si es así, sí

En los últimos años hemos visto cómo el diseño en los móviles se convertía en algo cada vez más importante. No son pocos los usuarios que valoran eso por encima de aspectos tan supuestamente relevantes como la calidad de la pantalla o el tipo de procesador.

Las marcas lo saben, y por eso muchas veces lanzan ediciones especiales. El es caso de OnePlus, que acaba de presentar OnePlus Nord 2 x PAC-MAN, una edición especial de su móvil más relevante en relación calidad precio, inspirada en el clásico videojuego.

Nosotros hemos estado una semana usándolo, aunque no haremos una review porque seria como la del OnePlus Nord 2.

La mera existencia de este móvil es una apuesta por ser diferente. OnePlus ha querido realizar una edición especial basada en un videojuego, de dos formas complementarias.

Un diseño nuevo, pero muy elegante

La primera es molificar el aspecto externo, aunque con mucho cuidado. No estamos ante uno de esos móviles de colores chillones y elementos extravagantes. Todo lo contrario. Si no nos fijamos incluso puede que este modelo pase desapercibido.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN analisis

Exteriormente vemos cómo la parte trasera, de un color azul muy claro, tiene una serigrafía en forma de puntos que imitan los que tenemos que recolectar en PAC-MAN.

Además, bajo la cámara está el popular comecocos, y al lado de la misma, una serigrafía con el nombre del modelo. Curiosamente, lo que más me llama a mi a la atención es el logo de OnePlus, en un color negro que resalta mucho, y colocado en la esquina inferior derecha.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN

El único acento de color es el botón del Alert Slider, que es azul intenso, y que sigue permitiendo cambiar entre modo silencio, vibración y sonido.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN analisis

Pero lo más llamativo está oculto, y tendremos que apagar las luces para verlo. El dispositivo brilla en la oscuridad y muestra un patrón en la zona trasera que imita los laberintos del juego, en forma tridimensional.

Una experiencia de software convertida en juego

Pero la mayor diferencia de esta edición especial con la normal está dentro, en el software.

OnePlus ha modificado por completo Oxygen OS personalizando no sólo los fondos de pantalla o los iconos, sino también la interfaz, que ahora usa los colores amarillo y azul tan característicos de PAC-MAN.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN

Incluso el encendido del móvil se ha personalizado, contando una historia sobre cómo PACMAN aterriza en el mundo de OnePlus y tiene que avanzar en él.

Para ello el usuario ha de realizar multitud de acciones, que irán desbloqueando premios, como fondos de pantalla, etc.

Por ejemplo, nosotros hemos usado la carga rápida Warp Charge que tiene este terminal, y al hacerlo durante más de 256 minutos hemos desbloqueado un diseño de aviso de carga inspirado en PAC-MAN y stickers.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN

También incluye el juego PAC-MAN 256, aunque no está libre de compras en la aplicación, algo que hubiera sido un detalle teniendo en cuenta que esta edición es algo más cara que el modelo normal. Y no, la base de piezas similares a las LEGO no se incluye en el paquete. Hubiera estado bien.

¿Merece la pena pagar más por el OnePlus Nord 2 x PAC-MAN?

OnePlus ha establecido el precio de este terminal en 529 euros. Hay que tener en cuenta que, si bien el OnePlus Nord 2 normal empieza en 399 euros, ese es el modelo con 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, mientras que el de 12 y 256 GB cuesta 499 euros.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN

Es decir, son 30 euros de diferencia lo que pagaremos por tener la versión especial.

Personalmente creo que es un precio justo, teniendo en cuenta lo que cambia del móvil. Eso sí, nos tiene que gustar mucho el juego PAC-MAN, o el tener un terminal diferente, será raro que nos crucemos con alguien con esta edición.

Otra cuestión es mirar este móvil en vez de alguno de la competencia. Pero si yo quisiera un OnePlus Nord 2, sin duda me iba a por la edición PAC-MAN.

Si este móvil os interesa, os invitamos a que veáis el vídeo que hicimos.

Características OnePlus Nord 2 x PAC- MAN

Procesador y memoria



Procesador: MediaTek Dimensity 1200-AI.

Memoria RAM: 12 GB.

Almacenamiento interno: 256 GB.

Micro SD: sí, hasta 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,43 pulgadas.

Resolución: FHD+ 2400 x 1080 píxeles.

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco de 90 Hz.

Ratio 20:9.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.88 con OIS.

Ultra gran Angular: 8 Mpx f/2.25 campo de visión 119,5º.

Sensor B&N: 2 Mpx f/2.5.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 32 Mpx f/2.45.

Conectividad 5G.

4G/LTE.

Dual SIM.

Bluetooth 5.2.

WiFi ac.

NFC.

Autonomía Batería: 4.500 mAh.

Carga rápida: 65 W.

Otros Sensor de huellas bajo la pantalla.

USB-C.

Desbloqueo por reconocimiento facial.

Dimensiones y peso Dimensiones: 158,9 x 73,2 x 8,25 mm.

Peso: 189 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: Color OS 11.3.

