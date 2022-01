Honor Magic V: así es el primer móvil plegable de la compañía

Hace ya un tiempo que dejé de decir que los móviles plegables eran el futuro para decir que son el presente. Obviamente no lo son para todo el mundo, al igual que los coches eléctricos no son el día a día para la mayoría, pero todos vemos dónde va la industria. En los últimos meses he tenido la oportunidad de vivir con un móvil plegable y una de las cosas que más que llama la atención es lo interesada que está la gente.

Honor sabe esto y por eso hoy ha presentado el que es el primer móvil plegable de la compañía, un modelo que recuerda al Samsung Galaxy Z Fold 3, pero sobre todo al Huawei Mate X2. Es el Honor Magic V, un terminal que toma el nombre de una familia que se creó en 2016 y que estaba llamada a ser la punta de lanza de Honor.

Características Honor Magic V

Procesador y memoria Procesador: Snapdragon 8 Gen 1.

Memoria RAM: 12 GB.

Almacenamiento interno: 256 /512 GB.

Pantalla Pantalla externa: OLED 6,45 pulgadas con 120 Hz de tasa de refresco y resolución 2560 x 1080 px.

Pantalla interna: OLED 7.9 pulgadas de tamaño con 90 Hz de tasa de refresco y resolución 2274 x 1984 px.

Camara trasera Gran angular: 50 Mpx.

Ultra gran angular: 50 Mpx.

Telefoto: 50 Mpx.

ToF.

Camara delantera Cámara frontal externa: 42 Mpx.

Cámara frontal interna: 42 Mpx.

Conectividad 5G.

4G/LTE.

Dual SIM.

Bluetooth 5.2.

WiFi ac.

Doble altavoz.

Autonomía Batería: 4.750 mAh.

Carga rápida: 66 W.

Otros Puerto USB-C.

Sensor de huellas en un lateral.

Dimensiones y peso Dimensiones plegado: 14.3 mm de grosor.

Dimensiones abierto: 6.7 mm de grosor.

Peso: -

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: Magic UI 6.

Apostando por el plegable tipo libro

Resulta curioso que pese a que el móvil plegable más vendido es el Samsung Galaxy Z Flip 3, un móvil con factor de forma tipo concha, casi todas las marcas arrancan su andadura en los plegables con los modelos tipo libro.

Lo hizo Samsung con el Galaxy Fold, lo hizo Huawei con el Mate X y también OPPO con el OPPO Find N. La única excepción es Motorola, con su Razr.

Honor también ha creado su primer plegable usando este formato, que permite una pantalla interna mucho mayor, a costa de un precio y tamaños mucho más elevados.

Ha creado una bisagra en forma de gota de agua que permite que la pantalla no sufra a la hora de plegarse. El sensor de huellas está en el lateral, en el botón de encendido.

Un móvil de gama alta en todos los sentidos

Otro aspecto en el que Honor ha decidido seguir los pasos de sus competidores es en el de usar especificaciones de gama alta.

El Honor Magic V tiene el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 1, y solo hay versiones de 12 GB de RAM. Eso sí, podemos comprar una con 126 GB de memoria interna y otra con 512 GB. En ambos casos estamos ante modelos que no tienen ranura microSD, ni puerto de auriculares.

La pantalla externa está curvada y cuenta con una diagonal de 6.45 pulgadas. Usa la tecnología OLED junto a una tasa de refresco de 120 Hz. La resolución es de 2560 x 1080 px y tiene tecnología HDR10+. El brillo máximo es de 1000 nits. El ratio de pantalla, 21:9, está a medio camino entre el OPPO Find N y el Galaxy Z Fold 3, y es que Honor quiere que sea cómodo usar este móvil incluso cerrado.

La interior usa un polímero que permite doblarla, como pasa en los demás plegables, y sube su diagonal a las 8 pulgadas y baja la tasa de refresco a los 90 Hz. El brillo máximo es de 800 nits. La resolución es de 2274 x 1984 px.

Honor la ha comparado con la del iPad Mini, en vez de con la de otro plegable.

En cuanto a las cámaras, tenemos un módulo trasero que recuerda a los últimos modelos de la marca, y de Huawei. Están los tres sensores esperados, el angular, el ultra gran angular y el teleobjetivo. Todos tienen una resolución de 50 Mpx. A esto se le suma un sensor ToF (Time Of Flight) para mejorar las fotos con desenfoque.

Las dos cámaras para selfies, la interna y la externa, disponen de un sensor cada una de 42 Mpx.

La batería es de 4750 mAh, y dispone de carga rápida de 66 W, siendo el móvil plegable con mejor carga. Eso sí, no hay carga inalámbrica.

Precio y disponibilidad

Este modelo se ha anunciado por ahora para China, en sus dos variantes y tres colores (gris, negro y naranja). Sus precios no serán para nada bajos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan