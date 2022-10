Age of Empires Mobile es anunciado: Microsoft vuelve a la carga con una de las leyendas del gaming

Age of Empires Mobile es anunciado oficialmente con una Microsoft que va a por todas El Androide Libre

Si hace más de un año conocimos que Age of Empires estaba en pleno desarrollo para móviles, hoy Microsoft ha cogido el toro por los cuernos para anunciar que el título para smartphones es toda una realidad. Y es así, Age of Empires Mobile va a ser lanzado como uno de los RTS más emblemáticos, para casi recoger los aplausos que se está llevando la versión remasterizada para PCs del anterior Age of Empires 3.

Age of Empires Mobile en camino

Vía MySmartPrice sabemos que World´s Edge y Xbox Game Studios han confirmado el lanzamiento de Age of Empires Mobile en Android e iOS durante el 25 aniversario de este RTS.

La franquicia finalmente se estrenará en las plataformas móviles para así llevar toda su experiencia de estrategia en tiempo real a una Google Play que está falta de este tipo de juegos; y que más quisiéramos que Blizzard anunciara en algún momento un Starcraft, pero, por favor, alejado de lo 'Inmortal' de Diablo.

Se ha publicado un vídeo de apenas 30 segundos en los que no se puede encontrar ninguna referencia a la mecánica de juegos, pero sí que toda una escena en los exteriores de un castillo para que aparezca por el fondo toda una tropa de caballeros a su paso.

Que este movimiento se logre se debe al éxito de otras franquicias en mobile, como la misma de Diablo Inmortal o los Call of Duty, tanto el disponible como el que está por llegar; pero también hay un dato importante, la versión remasterizada de Age of Empires 3, con un gran trabajo en el desarrollo y diseño, ha sido capaz de demostrar a los de arriba de Microsoft que este RTS sigue teniendo un gran lugar en el corazón de muchos gamers, así que traerlo a los móviles es todo un acierto.

Ahora bien, será 2023 cuando comience a aparecer alguna versión beta de Age of Empires Mobile con la aparición de algunos vídeos que muestren realmente el objetivo de este juego para móviles. Es decir, de momento juegos de estrategia en tiempo real apenas hay ninguno; hay mucho sucedáneo que ahora lo llaman RTS cuando no son así, tipo Iron Marines de Ironhead games (gran juego, pero que se aleja de un RTS de verdad).

