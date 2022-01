Candy Crush Saga y Call Of Duty Mobile ahora forman parte de Microsoft al adquirir Activision Blizzard

La semana pasada hubo otro gran acontecimiento al adquirir Take Two, los propietarios de Grand Theft Auto y más, a Zynga con su Farmville y otros. Ahora Microsoft le sigue los pasos con la adquisición de Activision Blizzard y así hacerse en Android con toda la saga de Candy Crush y ese Call of Duty: Mobile que lo sigue rompiendo todo.

Microsoft a por todas con esta adquisición

Por la parte que nos toca en Android, esta compra significa que juegos que ha probado casi todo usuario de este SO para móviles, como los Candy Crush Saga, van a pasar a las manos de Microsoft.

Candy Crush Jelly El Androide Libre

El hecho de que Call of Duty: Mobile también forme parte de esta adquisición le supone hacerse con un importante hueco en los shooter multijugador online en la Play Store y App Store. Y no hemos de olvidarnos de que tenemos a Diablo Inmortal todavía en beta, siendo uno de los juegos más importantes de Blizzard desde siempre.

Ha desembolsado la cantidad de 68.700 millones de dólares para convertirse en el movimiento más importante hecho por Microsoft en el gaming. Se va a convertir en la tercera mayor compañía de juegos detrás de Tencent y Sony, así que esta acción va a traer bastante cola.

Call of Duty: Mobile

Uno de los principales objetivos será llevar parte del catálogo de Activision Blizzard al Xbox Game Pass para convertirla en una plataforma que podría ser llamada casi la Netflix de los juegos, ya que contará en su mano con franquicias de renombre como son Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty y Candy Crush.

Con 25 millones de suscriptores mensuales, esta adquisición va a ser una inyección de adrenalina de las buenas para que en el momento que se amplíe el catálogo empiecen a recibir más suscriptores.

Llega Diablo Inmortal en beta cerrada El Androide Libre

Ahora bien, por la parte que nos toca en Android, se desconoce si Microsoft hará algún movimiento relacionado con todos los juegos que le pertenecen ahora mismo en la Google Play Store.

Aparte de que otro de los objetivos de Nadella, tal como se puede recoger de sus palabras, es que esta adquisición sea clave en el desarrollo de futuras plataformas metaverso. Ahora bien, el cuándo y el dónde, permanecen en el misterio.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan