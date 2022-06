Si juegas a Diablo Inmortal necesitarás 10 años o 100.000 euros para adquirir el mejor equipo

Diablo Inmortal es demasiado pay to win Manuel Ramirez / Josh Appel El Androide Libre

Diablo Inmortal ya está aquí para ser una de las llegadas del año, aunque difiere bastante de lo que ha sido siempre esta saga, ya que el pay to win está más que presente para casi eliminar las ganas de jugar a este nuevo ARPG para móviles. Y es que puedes pasarte 10 años jugando o gastarte 100.000 euros para poder conseguir el mejor equipo.

Paga o juega casi infinitamente a Diablo Inmortal

No es algo extraño que muchas compañías se tiren directamente a lo freemium, ya que los juegos para móviles están siendo una fuente de beneficios muy alta para muchos estudios de juegos.

Lo que ha chocado aquí a muchos jugadores que una compañía como Blizzard se la haya jugado con Diablo Inmortal cuando sus anteriores juegos siempre habían pasado por lo premium más un gran número de expansiones; el mismo Diablo 3 ofrece actualizaciones de contenido cada dos por tres y personajes nuevos, estos sí por un pago como pasó con el nigromante.

Pero esta vez Blizzard ha cruzado una línea peligrosa para la comunidad de jugadores que sigue la saga Diablo desde siempre. Y es que incluso los otros juegos de Blizzard, salvo Hearthstone, siempre han estado ligados a lo premium, aunque World of Warcraft si que sacaba expansiones, pero que a cambio ofrecían gran contenido de cientos de horas de entretenimiento.

Tu eliges: o pagas o te pasas 10 años jugando para conseguir lo mejor

Vía Reddit nos hemos pasado por r/pcgaming para saber que el minado de datos de Diablo Inmortal muestra que efectivamente el mejor equipo está detrás del uso de micropagos.

Tampoco vamos a extendernos en todos los datos extraídos, pero lo que nos interesa es que para conseguir el mejor equipo deberíamos de gastar unos 100.000 euros, para que en algunos casos la cifra casi se triplique.

Ahora bien, si no queremos pasar por caja, tendríamos que usar 10 años de nuestra vida para tener ese equipo. Que como no, podemos pasar y disfrutar de un juego muy bien labrado a todos los niveles, aunque la cuesta para el jugador que no gasta un euro se hace muy para arriba.

Detalles que no gustan

Y también hay otros detalles que no están gustando nada a la comunidad de seguidores de Diablo; hay que recordar que estamos ante una de las más fieles desde siempre. Por ejemplo, si compras un espacio extra para el inventario con dinero, al iniciar otra temporada tendrás que volver a adquirirlo.

Otro de esos detalles está relacionado con los rifts, zonas especiales repletas de enemigos que pueden ser llevadas al máximo para recoger mejores recompensas. Si queremos maximizar ese rift, si se paga sobre los 20 euros, tendremos 4 minutos para intentar tener una oportunidad para gemas legendarias. Ahora si nos pasamos una hora en ese rift, ya se puede hacer cálculos para el gasto que conllevaría.

Sea como fuere, veremos donde acaba todo, ya que Blizzard no es la primera vez que le ha dado una vuelta de tuerca a sus juegos. El mismo Diablo 3 eliminó la tienda de venta de equipo que estuvo durante un tiempo para llevar un cambio bien radical.

Lo que sí que ha chocado que sea Blizzard la que ha pasado por este modelo de pago para llevarlo al máximo. Y repetimos, que se puede jugar sin pagar, pero volvemos a decirlo de nuevo, la cuesta se hace muy para arriba.

