5 versiones de Wordle divertidas para jugar desde tu móvil

Wordle es un juego que ha saltado al estrellato en los últimos tiempos, y no por contar con unos gráficos complejos, sino por ser adictivo. Hoy te vamos a enseñar cinco versiones del Wordle que merece la pena probar y a las que puedes jugar desde tu móvil, empezando por la original, cuyos derechos fueron comprados hace poco por la friolera de 1 millón de dólares.

Qué es Wordle

Instrucciones de Wordle Omicrono

Se trata de un juego online que ha adquirido bastante popularidad últimamente y qué es bastante sencillo de jugar. En este te encontrarás con que tienes varias líneas con 5 casillas.

El juego consiste en adivinar la palabra aleatoria que aparece cada día, y para ello vas a contar con pistas, ya que las letras de la primera palabra que pongas se colorear a en función de si te sirven o no.

Si la letra se queda en color gris es que esta no aparece en la palabra que estás intentando adivinar, si aparece en color amarillo es que aparece en dicha palabra pero no en la misma posición en la que la has usado tú.

Por último, si aparece en color verde quiere decir que esa letra está en la misma posición que tiene en la palabra que quieres adivinar. A raíz de este concepto, han aparecido un enorme número de juegos que replican la idea, pero con otros conceptos a adivinar.

Wordle en español

Wordle en Español El Androide Libre

Este juego de origen angloparlante tiene su propia versión en castellano, y las palabras diarias no son las mismas, por lo que te tocará pensar en todas las posibles combinaciones que puedes hacer con las letras que se han iluminado de verde o de amarillo.

Worldle

Worldle El Androide Libre

En esta versión deberás demostrar tus dotes con la geografía, ya que lo que se te mostrara no será una palabra sino la forma geográfica de un país, y tendrás que adivinar cuál es. Si introduces un país incorrecto, el juego de enseñar a la distancia y dirección a la que se encuentra el país que estás buscando del país que has introducido erróneamente.

Swordle

Swordle El Androide Libre

Si eres fan de Star Wars esta versión de Wordle te va a encantar, ya que vas a tener que adivinar un nombre relacionado con el mundo de La Guerra de las Galaxias, ya sea un planeta, un caballero jedi o cualquier otro personaje.

Panal

Panal El Androide Libre

En esta otra versión de Wordle de la que hace poco se habló en Omicrono, el nivel de dificultad sube un poco más, y en este caso vas a tener que adivinar una frase completa, muy al estilo de los clásicos programas de ruletas en televisión. Podrás comprar cada letra por 200 puntos, partiendo desde los 2.000 puntos al inicio. Además, tendrás una pista al comenzar.

Si quieres conocer algunos consejos para Wordle, en Kernel han explicado algunas cosas bastante interesantes acerca del juego que está triunfando en tantas partes del mundo y que mucha gente ya ha integrado en su rutina diaria.

