Así es Wordle, el juego que te reta a adivinar una palabra cada día y es viral en Twitter y Facebook

Los usuarios de Facebook y Twitter en España, red social que está probando responder a tuits con vídeos, llevan días viendo cómo otros hacen publicaciones en las que los protagonistas son unos cuadrados de colores. Se trata de Wordle, un nuevo juego viral en el que hay que adivinar una palabra cada día y en sólo seis intentos.

Wordle es el primer viral del año 2022, un juego estilo crucigrama formado por cinco cuadrados que forman una palabra que los usuarios deben adivinar en solamente seis intentos y sin pistas. Un título que desde hace días está presente en redes sociales como Twitter y Facebook.

Este juego vio la luz durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-19 y gracias a la mente del ingeniero de software Josh Wardle, como proyecto para jugar con su familia. De hecho, el nombre de este título nace de un juego de palabras de su propio apellido. Un pasatiempo que cada día suma nuevos adeptos y que se ha convertido en todo un fenómeno viral.

¿Cómo funciona?

Wordle es bastante sencillo de utilizar y no cuenta con una aplicación para dispositivos móviles, sino que se accede a él únicamente a través de su página web. El juego está disponible en inglés y es muy simple: hay que deducir las cinco letras de una palabra en sólo seis intentos y sin pistas. Pero ¿qué son los cuadrados de colores que se ven en redes sociales?

Hay que adivinar la palabra en sólo seis intentos. Omicrono

Una vez que se ha realizado el primer intento, el propio juego avisa con diferentes colores si una de las letras que has seleccionado se encuentra en la palabra, que cambia cada día. Hay tres formas con las que el programa avisa. La primera de ellas es coloreando el cuadrado en gris, y esto indica que la letra en ese color no forma parte de la palabra propuesta.

Si el cuadrado es de color amarillo, entonces esa letra sí se encuentra en la palabra, pero no está colocada en su sitio correcto. Por último, si Wordle muestra un cuadrado de color ver esto quiere decir que la letra que incluye está colocada en el lugar que le corresponde. En total hay seis intentos para tratar de adivinar la palabra y una vez resuelta se puede compartir los famosos cuadrados (sin desvelar la palabra) en las redes sociales.

También en español

Wordle ofrece una palabra diferente cada día, por lo que una vez resuelto el crucigrama el usuario no podrá volver a jugar hasta que no pasen 24 horas. La página web del juego es bastante simple, no cuenta con publicidad y al entrar en ella se ofrecen únicamente las instrucciones.

Un juego que a comienzos de enero había superado la barrera de los 300.000 jugadores y que tan sólo estaba disponible en inglés. Hasta ahora, ya que un ingeniero de software llamado Daniel Rodríguez ha creado una versión en español de Wordle; incluso también existe una versión en catalán.

