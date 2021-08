PUBG: New State: los 28 países que participarán en la segunda alfa cerrada

PUBG: New State El Androide Libre

PUBG: New State va camino de convertirse en todo un éxito de masas según las cifras obtenidas en la primera alfa. La segunda alfa comienza este mes y estos son los 28 países que tendrán la suerte de probarla.

Si ya conocimos el mapa Troi de New State, hoy es el día para abrir mercado y que miles de jugadores de distintos países puedan probar en primera persona cómo será la continuación de uno de los battle royale más jugados del momento.

28 países para la segunda alfa cerrada de New State

No vamos a extendernos sobre la próxima entrega de PUBG Mobile, pero apunta maneras mejorando los gráficos, el engine e incluso algunas habilidades especiales como ese escudo protector que podremos usar; visto también en la última gran actualización de PUBG Mobile.

Hoy Krafton ha revelado que una segunda alfa para PUBG: New State está a la vuelta de la esquina en este mismo mes de agosto.

La anterior alfa solamente estuvo disponible en Estados Unidos, pero esta vez se abre para 28 países en Europa y Asia.

La lista completa: Baréin, Camboya, Taipéi, Egipto, Hong Kong, Indonesia, Irak, Japón, Jordan, Dubai, Líbano, Macao, Maldivas, Malasia, Birmania, Nepal, Omán, Filipinas, Catar, Arabia Saudí, Singapur, Corea del Sur, Sri Lanka, Tailandia, Turquía, Emiratos Unidos Árabes y Yemen.

Y no, no en España no tenemos todavía la oportunidad de poder participar a la segunda alfa, así que habrá que esperar a la siguiente. Para poder entrar hay que ir a la página de Google Play y registrarse.

Una alfa cerrada que se celebrará desde el 27 al 29 de agosto, así que si andas por alguno de esos países podrías probarla.

Que sea tan pocos días también nos indica que están ya probando cargas del servidor para ver cómo aguanta, así que posiblemente muy pronto tendremos noticias sobre una beta abierta en la que podríamos jugar todos a PUBG: New State.

