Disney+ mete publicidad en su plan básico: si quieres quitarla tendrás que pagar más

Desde principios del mes de noviembre en España ya está disponible el plan barato de Netflix que incluye publicidad. Es ahora Disney+ la que se sube al carro de Netflix para incluir publicidad en su plataforma y elevar el coste para aquel suscriptor que desee quitarla.

Disney+ al mismo precio, pero con publicidad

En los últimos meses Disney+ ha estado incrementando el contenido de su plataforma para que ahora aumente en tres dólares su precio. Es decir, una medida tomada primeramente en Estados Unidos para llegar a los 10,99 dólares al mes.

Pero lo importante de la noticia es que Disney+ permite quedarse en el precio actual con un cambio evidente: pagarás lo mismo, pero verás publicidad. Es decir, que si uno mismo no desea verla, tendrá que pagar esos tres dólares extra para llegar al precio dicho.

Según sabemos vía Android Police, este cambio con la publicidad es la nueva suscripción de Disney+ que comienza a desplegarse en Estados Unidos para llegar al resto de regiones clave para el servicio en 2023.

Este nuevo plan, Disney+ Básico, permite pagar menos, pero con algunas restricciones llevadas a cabo como la posibilidad de ver Disney+ Premium, aunque no se podrán usar ciertas habilidades como son descargas, ver en grupo o SharePlay. Como no, disponer de Dolby Atmos no estará bajo este plan básico.

La misma Disney ha comunicado que todas esas características no estarán disponibles en el lanzamiento, lo que significa que las traerá un poco más tarde a este plan básico.

Otro dato importante es que Disney+ Básico costará en Estados Unidos sus 7,99 dólares desde hoy mismo, y si el usuario decide no cambiar de su plan actual, será movido automáticamente al nuevo de 10,99 dólares. También se desconoce la cantidad de publicidad que se verá en Disney+ y de qué tipo, aunque la compañía ha dejado claro que no habrá ninguna relacionada con bebidas alcohólicas, política o compañías rivales.

