Cómo ver todas las aplicaciones que has valorado en Google Play

Valorar las aplicaciones que has descargado y usado es una práctica bastante común que además de ayudar a otros usuarios a saber si merece la pena instalarla o no, también ayuda al desarrollador a mejorar posibles fallos.

De hecho, muchas aplicaciones te piden que lo hagas después de llevar un rato usándolas, y hoy te vamos a enseñar cómo puedes ver una lista con todas las reseñas y valoraciones que has hecho en la tienda de aplicaciones de Google.

Esto no solo te servirá para ver tus opiniones pasadas, sino que también tendrás la opción de modificar la valoración o la reseña que hayas escrito sobre la aplicación.

Accede a todas tus opiniones en Google Play

Valoración de Google Play El Androide Libre

Google Play esconde un apartado en el que puedes ver tu actividad en Google Play en lo que a comentarios y puntuación de las aplicaciones se refiere, y gracias a este podrás echar un vistazo a las apps sobre las que has opinado previamente. Para ello, sigue estos pasos:

Abre Google Play.

Pulsa en tu foto de perfil y dale a Gestionar apps y dispositivo.

Dale a Puntuaciones y reseñas.

Ahora verás, por una parte, una lista con todas las aplicaciones que has descargado y utilizado desde tu cuenta de Android y que aún no has valorado, haciendo que sea más fácil dar este paso con tus apps.

Puntuaciones y reseñas de Google Play El Androide Libre

En la sección de Publicadas aparecerán las reseñas y valoraciones de aplicaciones que has hecho en el pasado, mezclando ambas y mostrándote el texto que has escrito, si lo hubiera. La fecha de publicación también está visible junto a cada valoración.

Desde aquí puedes modificar tanto la reseña como la valoración que has hecho de cada aplicación y juego, por lo que si has cambiado de idea, podrás rectificar desde aquí.

