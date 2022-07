Se acabaron las estafas por SMS con lo nuevo de Google para España

Esta es una medida diseñada específicamente contra los ataques y estafas por SMS, que tan comunes son en nuestro país. Estos ataques se basan en el envío de mensajes que se hacen pasar por empresas u organizaciones, una evolución del ‘phishing’.

Al igual que con los correos de spam, el objetivo de los atacantes es que entremos en páginas maliciosas o nos descarguemos ‘malware’ a nuestro dispositivo. Para ello, intentan engañarnos con un aviso falso, como puede ser la entrega de un paquete que estamos esperando, o la devolución de la renta.

Estos mensajes suelen incluir un enlace, que a simple vista parece seguro, pero que nos redirige a la página o app maliciosa en cuestión para que obtenga nuestros datos o peor aún, vacíe nuestra cuenta corriente. Por eso, nunca es recomendable responder ni pulsar en el enlace de este tipo de mensajes sospechosos; especialmente si es demasiado bueno para ser cierto. Aún así, algunos ataques son tan sofisticados que ‘pillan’ a hasta los más veteranos.

La solución de Google contra los SMS falsos

Ahora, Google ha lanzado en España un servicio de verificación que intentará luchar contra este tipo de ataques; el objetivo es dar más información al usuario sobre quién nos ha enviado el SMS, y si realmente es quien dice ser.

Diferencia entre SMS normal (izq) y SMS verificado (der)

Para ello, la app de Mensajes muestra información relacionada con la empresa u organización que nos ha enviado el mensaje, dejando claro si es fiable o no. Los nuevos mensajes verificados mostrarán el nombre del negocio, con una insignia que marcará si ha sido verificado por Google; también se mostrará información adicional en un cabezal sobre la empresa que nos ha contactado.

El propio mensaje también cambiará, y será mostrado con la imagen corporativa de la empresa que nos ha enviado el mensaje. Por último, si se incluyen enlaces estos se mostrarán en una vista previa para saber exactamente a dónde nos van a enviar.

Hay que aclarar que este servicio no detecta mensajes falsos, sino que recalca los mensajes que son verídicos; es decir, la idea es que confiemos más en los mensajes oficiales y desconfiemos de los que no tienen todas estas características. Los mensajes normales no mostrarán ningún tipo de marca ni visibilidad adicional, y tampoco tendremos tantas opciones para interactuar con ellos.

Ejemplo de SMS verificado de Google

Para que este sistema funcione, es necesario que las compañías se apunten al sistema de verificación, y ya hay algunas que han dado ese paso; por ejemplo, IPMark afirma que la española SMSpubli ya se ha acogido al servicio de verificación. Por otra parte, eso significa que el usuario no tiene que hacer nada, ya que son las empresas las que recibirán la verificación y aparecerán automáticamente con los nuevos mensajes mejorados.

