Quienes seguimos llorando a Francisco Rico, año y medio después de su muerte, tratamos de consolarnos acudiendo a su legado inagotable y recordando, tan pronto hay ocasión, su fabuloso personaje. Todo lo demás es tenerlo presente en nuestras tareas, sacando provecho a su magisterio.

El mejor homenaje a la memoria de un maestro es brindarle el fruto de los trabajos hechos tras su huella, y en ello consiste mayormente el formidable mamotreto recién publicado por la Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración con el Centro para la Edición de los Clásicos Españoles: en un abultado compendio de trabajos filológicos que, por virtud tanto de su método como de sus asuntos, rinden tributo a un maestro que –como sugiere Bienvenido Morros en el texto de presentación– creó estilo antes que escuela.

No importa –así se titula este homenaje, empleando un sintagma inconfundiblemente familiar para cuantos trataron a Rico– reúne contribuciones de más de setenta estudiosos recogidas y cuidadas por Guillermo Serés, Bienvenido Morros y Laura Fernández. La lista de participantes en el homenaje brinda una buena cartografía de la más solvente filología española, e incluye también nombres destacados del petrarquismo y del hispanismo internacional.

No pocos de los autores de estos trabajos lo son también de las rigurosas ediciones críticas de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, la magna colección de clásicos de literatura en lengua española emprendida por Rico hace ya más de tres décadas y todavía en marcha.

Reflejando la amplitud tanto de intereses como de miras del profesor Rico, los trabajos reunidos abordan materias de lo más variado, que van desde la latinidad tardía hasta la obra de autores como Max Aub, Rafael Sánchez Ferlosio o Gabriel Ferrater, si bien, como no podía ser menos, predominan asuntos relativos a la Edad Media y al Siglo de Oro.

Los enfoques son variadísimos, así como el grado de erudición puesto en juego, ocurriendo que la lectura de muchos trabajos bien pueda despertar la curiosidad del lector común, al que divertirá documentarse sobre las “minicomedias de disparates en la poesía clandestina del Siglo de Oro” (Ignacio Arellano), sobre “el hurto poético en círculos cortesanos” (Miriam Cabré) o sobre “el Arte de putear de Nicolás Fernández de Moratín” (Jesús Pérez Magallón). También sobre “la mímesis épica y los orígenes de la novela” (Luis Gómez Canseco) o sobre “la sostenibilidad de las Humanidades Digitales” (Santiago Fernández Mosquera).

El mismo Fernández Mosquera pone énfasis, al final de su ensayo, en “el impresionante legado” de Rico, del que, tanto como sus conocimientos, forma parte “una forma de entender la literatura, su transmisión y su difusión” presente en muchas de las perspectivas aquí reunidas.

Escoltan los trabajos más sesudos –algunos muy valiosos– otros de carácter anecdótico o incluso humorístico, así como apuntes personales relativos a distintas facetas de Rico y a sus afinidades más o menos electivas.

No importa completa en otra escala el homenaje que, pocas semanas antes de su fallecimiento, rindió a Rico la revista Ínsula, en un número memorable dedicado a su “trayectoria y significación”, del que di cuenta en su momento. Algunas de las firmas que colaboraban en ese número se repiten aquí, y los dos homenajes superpuestos constituyen un sólido pedestal para la larga memoria del autor de El sueño del humanismo.

Las contribuciones reunidas en No importa suman más de mil cien nutridas páginas, razón por la que sus impulsores, faltos de presupuesto para una edición impresa, han resuelto publicarlo en línea.

Cualquiera puede descargarse el PDF correspondiente –elegantemente maquetado por Carolina Valcárcel, quien fue la mano derecha de Rico en tareas tipográficas– desde la web del Departamento de Filología Española de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), la universidad a la que Rico se mantuvo siempre vinculado y a la que legó su imponente biblioteca. Vale la pena, ya verán.