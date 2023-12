¿Es el cine un arte agotado?

La cineasta francesa Céline Sciamma asegura estar “en contra de toda esa gente que dice que el cine es ya un arte agotado”. Se lo explica a Iones Monje (Jot Down). “Se debe a que cuando surgió el cine todas las artes vinieron a ayudarlo: la música, la interpretación… Pero esta es en realidad una forma patriarcal, burguesa, de considerar el cine -sostiene la directora de Retrato de una mujer en llamas-. Gracias a los avances tecnológicos nos podemos despegar de ese patriarcado, porque podemos hacer películas con lo que tenemos en nuestros bolsillos, con lo que tenemos a nuestro alcance, por poco que sea. En realidad, eso es lo que hemos hecho siempre las feministas (...) Creo que es posible que otras voces se alcen y que así se hagan historias diferentes”.

Una de las nuevas voces en nuestro cine es Estibaliz Urresola, directora de 20.000 especies de abejas, nominada a 15 premios Goya, quien está convencida de que “en el cine todas las decisiones son políticas”. En una clase magistral ofrecida en Valencia, la directora alavesa se refirió al cine como arma transformadora de la sociedad. “El cine puede ser transformador desde el minuto cero -afirmó, según recoge Teresa Madueño (culturplaza)-. Cuando hablamos del cine como herramienta transformadora de la sociedad también podemos transformar a la comunidad que forma parte de esa película y los procesos”.

Para Manuel Martín Cuenca, al que ya citamos la pasada semana, “el cine es el atrevimiento y el estar dispuesto, cuando no aparece el azar, a buscarlo”. “Si la película no está abierta a cualquier contingencia, a que algo pueda influir -declara el director de El amor de Andrea a Carlos F. Heredero (Caimán)- , entonces está muerta (...) Por eso muchas películas y muchas series están muertas (...) La escena que tú pensabas que iba a ser brillante, resulta que no lo es, y tienes que quitarla u ocultarla, si puedes, y la escena que nunca llegaste a pensar de repente se convierte en algo sorprendente y vivo”.

El mundo no sólo ha cambiado para el cine. También para la literatura. “Han cambiado las condiciones en las que se produce y se recepciona la escritura, por tanto ha cambiado la forma en que escribimos -explica la escritora peruana afincada en España Gabriela Wiener a Claudia Apablaza (Cuadernos Hispanoamericanos)-. Y para bien y para mal, cada vez es más lejana a los lectores la idea de una literatura que responde sólo a sus lógicas internas, como parecían hacer las obras maestras del siglo XX”.

Luis López Carrasco, que ha ganado el Premio Anagrama con la distopía El desierto blanco, recurre al futuro para explicar el mundo de hoy. “Creo que la ciencia ficción es una buena herramienta para leer el presente -asegura el también cineasta a Borja Martínez (El Independiente)- . Aquí la he utilizado para producir la extrañeza suficiente sobre cosas que damos por sabidas y que a lo mejor hay que volver a mirar de otra manera”.

También la ópera se actualiza. Y si no que se lo digan a Paco Azorín, que ha hecho “una puesta en escena contemporánea” de La Traviata en Oviedo. “Contemporánea no significa provocadora o rompedora, no rompemos nada, contemporánea significa que se dirige al público de hoy con su lenguaje”, aclara a Elena F-Pello (La Nueva España), quien le pregunta quién sería hoy una traviata. “Pues, podría ser... Amy Winehouse, o Paris Hilton. Esa gente que lo tiene todo y hace lo que le sale, se pasan las convenciones sociales por el arco del triunfo y hacen lo que realmente quieren. Son personajes que generan ambivalencia y controversia”.

P. S. La gran figura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023 (FIL) fue Pascal Quignard, quizás el escritor vivo en lengua francesa más importante, según cuenta Carlos Rodríguez (Letras Libres). El autor de El amor el mar reivindicó el trabajo de la creación literaria. “No pueden imaginarse lo mucho que te exige. Te despierta en plena noche. Te llega de pronto una idea. Una idea que no es más que una frase, una entonación que te lleva a otra. No hay noche en que no te despierten, una u otra, o hasta una tercera. Como ráfagas”.

