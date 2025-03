Empieza NUDO 2025: un parque de atracciones poético

'Ad Astra, Per Aspera' (hacía las estrellas a través de las dificultades), el lema principal de este año NUDO Festival

Desde este domingo y durante una semana, Barcelona se convertirá en un faro poético con la novena edición de NUDO, el festival de poesía desatada dirigido por la artista y poeta Carmen Berasategui. Este año, bajo el lema latino "Ad Astra Per Aspera" (hacia las estrellas a través de las dificultades), NUDO celebra la luz como metáfora de la resiliencia, la creatividad y la conexión humana a través de la poesía en múltiples formas.

"Lo que queremos siempre es elevar el espíritu hacia lo celebratorio. Celebramos la luz en todos los sentidos: en cuanto a la creación, la palabra y la comunidad", explica Carmen Berasategui, quien ha diseñado un evento pensado para desatar los nudos a través de la palabra y la imagen, creando experiencias artísticas únicas.

El festival, que se extiende por nueve espacios emblemáticos de la ciudad, combina recitales poéticos, videopoesía, arte visual, talleres y performances. "La poesía es indescifrable, comprende un misterio", comenta Berasategui. "Si alguien viene a NUDO puede esperar cualquier cosa. Siempre hablo de la necesidad de asombro y de una mirada receptiva al mundo". Y elige un verso del poeta francés Christian Bobin para definir esta edición del festival: "De un poema espero que me corte la garganta y me resucite".

Entre los artistas que este año aportan su voz al festival se encuentran el poeta cordobés Pablo García Casado, que cerrará el evento con un recital íntimo en la terraza de la casa de la propia Berasategui, y la poeta María Ángeles Pérez López, reconocida con premios como de la Crítica de 2022. También participará Estíbaliz Espinosa, autora gallega cuyas obras exploran la relación entre la poesía y la astronomía.

Además, se destaca la participación de Sheila Blanco, pianista y cantante que presentará su espectáculo "Cantando a las mujeres poetas hispanohablantes del s. XX" en Casa Seat. Laura Sam y Gonzalo Escarpa, dos referentes del spokenword y la poesía escénica en España, también formarán parte de la programación, con un espectáculo conjunto que promete llevar la poesía a nuevos límites expresivos.

Poemas que encienden velas

Uno de los eventos más singulares será "Llum Tremenda", un recital de poesía a oscuras en la Cerería Subirà, el comercio más antiguo de Barcelona. "Queríamos hacer un recital de poesía a oscuras donde cada vez que se recite un poeta se encienda una vela. Que la palabra sea la que ilumine", explica la directora del festival con entusiasmo.

NUDO también presenta "Versos & Visuals", una muestra internacional de videopoesía que cada año recibe entre 150 y 200 vídeos provenientes de lugares tan diversos como Australia, Colombia, Argentina y Europa. "Reunimos desde lo más artesanal hasta producciones con equipos detrás", comenta Berasategui. "Es impresionante ver cómo creadores de distintas procedencias y lenguajes nos mandan sus obras".

Lectura de poemas en una edición anterior de NUDO

La directora apuesta también por la improvisación y la libertad creativa en NUDO: "No quiero que todo esté controlado. Siempre doy carta blanca a los poetas para que experimenten y hagan algo nuevo que quizás no hayan hecho antes. Ese factor de sorpresa es fundamental, porque el objetivo no soy yo, es el público. Lo importante es que se encuentren con algo que les emocione y les inspire".

Carmen Berasategui defiende con pasión el papel de la poesía en la sociedad moderna. "Vivimos en una sociedad hiper digitalizada donde se valoran más las interacciones vía pantalla que las reales, de mirarse a los ojos. Yo soy una firme defensora de lo analógico y de lo humano. Creo que hoy, más que nunca, necesitamos que las cosas nos transformen".

Para Berasategui, la poesía no es solo un medio artístico, sino un bálsamo y un espacio de pensamiento crítico necesario en un mundo cada vez más desconectado de lo esencial. "La poesía favorece el espíritu crítico, no solo el sentimiento. Sirve para denunciar, para señalar, para defender los derechos humanos. Es un altavoz fabuloso para combatir ideas que hoy peligran", asegura.

El ambiente de comunidad se extiende también al público, que puede interactuar con los artistas y participar en talleres y micros abiertos. Todo ello crea una experiencia única donde la poesía deja de ser un acto solitario y se convierte en un hecho social y compartido.

NUDO 2025 promete ser un festival inolvidable, una celebración de la palabra, la imagen y la luz en todas sus formas. Porque, como dice Berasategui, "lo que convierte la noche en luz, lo que ilumina las tinieblas, es la poesía".