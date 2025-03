La poesía toma el Thyssen: versos para celebrar el Día Internacional de la Poesía

"¡Poesía, poesía! Todo lo demás es periodismo". Así inagura Gonzalo Escarpa la celebración de el Día Internacional de la Poesía en el Museo Thyssen-Bornemisza ante una decena de periodistas. La sala abarrotada por gente que parecía más interesada en sacarle una foto al poeta que en escuchar sus versos ha quedado sumergida en un completo silencio al empezar la ceremonia.

La tierra ha dado una vuelta más a nuestra querida estrella y ya es de nuevo 21 de marzo, un día célebre y significativo: "El Día Internacional de la Poesía, ese día tan especial que es el día de la primavera, el aniversario de Bach, el día del Síndrome de Down, es un día que aglutina un montón de celebraciones". Así plantea esta efeméride Gonzalo Escarpa (Madrid, 1977), director de la Piscifactoria y responsable de este recital organizado por Ámbito Cultural en el museo madrileño.

La jornada ha contado con veintiún poetas, uno para cada día de lo que llevamos de este lluvioso mes. "El propósito del 21 de marzo es intentar definir lo que es la poesía, eso que no tiene definición. Que cada persona busque su propia interpretación. Cada poema es una definición del medio", añade Escarpa.

Gonzalo Escarpa recitando su poema de inauguración en una de las salas del Thyssen Gabriel Lavao

Poetas como Alfonso Armada, Ana Rossetti, Gonzalo Hormigo y Pilar González España han recitado sus versos. Dando paso a estos, Escarpa hace una petición al público: "Vamos a practicar el viejo ritual de compartirnos. Desde la voz. Desde el lenguaje. Compartir por el puro placer de hacerlo". Los poetas han recitado en diferentes salas del museo, sumiendo a los espectadores en un trance melódico y óptico.

"Escribir poesía es un ejercicio contra el mundo. Hoy día se ha vuelto una actividad lenta. Requiere concentración. Atención completa y, por lo tanto, es saludable. Absolutamente", declara Escarpa. La poesía está ahí para "hablar cuando no puedes hablar".

Esta convicción se ha notado en cada sílaba de su discurso de apertura que ha transmitido una grandiosidad de épicas proporciones. Es difícil estar en su presencia y no sentirse profundamente inspirado. "Durante todo el día de hoy, no me digan que algo es imposible, porque nada lo es. Solo háblenme de poesía y de nada más", ha concluido así el poeta su discurso con un toque de seriedad intensa, dejando un silencio más alto que los aplausos que lo precedían.

Claroscuro vetusto

Christina Rosenvinge, reconocida cantautora y encargada de inaugurar la lectura, concuerda con Gonzalo Escarpa sobre el poder de la poesía: "Primero vino la vida y luego vino la necesidad de explicarla. Y ahí es donde nace la poesía. La necesidad de crear belleza de la oscuridad, aunque no todo lo que es hermoso en poesía es necesariamente bello permanentemente".

A pesar de que el Día Internacional de la Poesía solo se lleva celebrando desde 1999, nuestro anhelo innato es de antaño: "El hombre primitivo proyecta su deseo y pensamiento en la cueva de Altamira; ahí mismo nace el arte. La necesidad del ser humano de expresarse a través de ellas existe desde las cavernas".

Christina Rosenvinge recitando una selección de sus poemas Gabriel Lavao

Esta llama que arde en nuestra alma desde el origen, dicta nuestro día a día: "Creo que el poeta es un merodeador de ese misterio que jamás va a resolver. Y así está bien. Nadie sabe lo que significa una nube. Nadie sabe lo que significa un pájaro. Y creo que la poesía nos enseña a dejarlo estar así, a aceptarlo", confiesa Gonzalo Escarpa.

Rosenvinge ha narrado los orígenes de la poesía con un toque humorístico y haciendo un gran contraste con los problemas que tenían los poetas que nos precedieron y a los que nos enfrentamos hoy en día.

A pesar de la transformación que hemos tenido como sociedad, nuestras inquietudes y maneras de afrontarlas no son tan distintas. De hecho, todo lo contrario: "La poesía se renueva constantemente, pero también se renueva tomando como referencia eso ya existente. La cosa es que no sé hacia dónde tendrá que ir, hacia hacia dónde vaya el mundo, pero siempre existirá".

La celebración de la poesía va más allá de unos versos rítmicos. Este arte yace en cada rincón según Rosenvinge: "Hay poesía en la escultura y en la música instrumental. Hay poesía en el cine, por supuesto. Está en todas partes". El día de hoy es una carta de amor al amor mismo.

Tras la inauguración de la jornada en el Museo Thyssen-Bornemisza, el homenaje a los versos continua esta tarde a las siete y media en la sala de Ámbito Cultural Callao. Una fiesta orquestada de nuevo por Gonzalo Escarpa en la que la música será la protagonista y contará de nuevo con Christina Rosenvinge que cerrará la celebración.