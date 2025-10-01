Un cómic de Tintín en la Luna firmado por Buzz Aldrin y otros astronautas, subastado por 71.000 euros

Un ejemplar del cómic de Tintín Hemos pisado la Luna, publicado originalmente por Hergé en el año 1954, se ha subastado esta semana por 71.000 € en la plataforma Catawiki.

La fecha de edición de este número no justifica por sí mismo el precio alcanzado en la subasta. Lo que lo distingue a esta pieza de coleccionista de otros similares son las firmas que lo acompañan.

El que hasta ahora era su propietario, miembro de la Astronaut Scholarship Foundation, se las arregló para conseguir las firmas en el libro de hasta seis miembros del programa Apolo durante varios encuentros en el Kennedy Space Center entre los años 2009 y 2015.

De entre estos seis astronautas, sobresale la figura de Buzz Aldrin, conductor del módulo lunar del Apolo 11 y segundo hombre en pisar la luna después del comandante de la misma misión, Neil Armstrong.

La firma, además, la acompañó el legendario astronauta con una dedicatoria: "Primeros en caminar por la luna después de Tintín".

Portada del ejemplar subastado. Foto: Catawiki

Durante la misión Apolo 13, en la que participó Fred Haise como conductor del módulo lunar, una explosión en uno de los tanques de oxígeno del módulo de servicio obligó a abortar el alunizaje y puso en peligro la vida de los tres hombres a bordo. El equipo tuvo que usar el módulo lunar como nave de emergencia, con el que regresaron finalmente a la Tierra sanos y salvos. Tal odisea espacial le permite a Haise, uno de los firmantes del cómic, bromear en su dedicatoria: "Como Tintín antes que yo, tuvimos problemas en nuestro camino a la Luna, pero regresamos sanos y salvos".

También Edgar Mitchell, de la misión Apolo 14, acompaña su rúbrica con una frase en tono de humor quejándose de los obstáculos que afrontó su viaje —su equipo, sin embargo, y pese a tener varios fallos en el trayecto, sí que logró alunizar con éxito—: "El paseo más largo por la Luna después de Tintín".

Al Worden, piloto de mando del Apolo 15, no pisó la Luna. No obstante, sí que la orbitó un total de 74 veces, lo que explica la frase que sigue a su autógrafo en la que, al contrario que los otros astronautas, dice haber superado a al héroe creado por Hergé: "Cuando orbitaba la Luna, hice la caminata espacial más larga, incluyendo la de Tintín".

La última de las dedicatorias la incluye Charlie Duke, piloto del módulo lunar Orión durante la misión del Apolo 16, la penúltima del célebre programa de misiones tripuladas a la Luna. "El hombre más joven, después de Tintín, en explorar la Luna", manifiesta Duke, que pisó nuestro satélite a los 36 años.

El álbum de fotos que acompaña al cómic subastado. Foto: Catawiki

Al cómic, que también está firmado por Hergé, le acompaña un álbum de fotos en el que se incluyen instantáneas del momento de la firma de cada uno de los astronautas, así como de sus hitos durante las misiones que grabaron sus nombres en la historia de la carrera aeroespacial.

Hemos pisado la Luna, publicado originalmente en 1954, narra la aventura de Tintín y sus amigos durante su viaje a la Luna, siguiendo la historia donde la dejó el anterior título de Hergé Objetivo: La Luna.

En esta historia, la tripulación del cohete enfrenta numerosas peripecias y peligros tanto en la superficie lunar como durante la misión de regreso a la Tierra. La narración explora elementos como la gravedad lunar, la gestión del oxígeno y los desafíos del espacio, mostrando también las relaciones y conflictos entre los personajes. La obra es reconocida por su detallado enfoque científico y su anticipación al viaje real del hombre a la Luna casi dos décadas antes de que ocurriera en la vida real.