Cristina Peri Rossi explora las grietas del deseo y la identidad femenina en 'Turbación', su nueva novela

“Turbación” viene de “turba”, una forma de residuo vegetal que se produce en el interior de la tierra. Así se revela en la primera frase de este libro firmado por Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941), una autora sobradamente conocida y respetada que consiguió el Premio Cervantes en 2021 como reconocimiento a su larga y espléndida trayectoria.

Turbación Cristina Peri Rossi Menoscuarto, 2025. 103 páginas. 15,90 €

Peri Rossi ha cultivado todos los géneros, desde la novela al relato corto, pasando por la nouvelle, la poesía y el ensayo. Y ha sido traducida a numerosas lenguas, lo que, sin duda, es reflejo de su reconocimiento en diferentes países y culturas.

Entre sus obras, cabe citar La nave de los locos (1984), La insumisa (2020), El museo de los esfuerzos inútiles (2023), Extrañas parejas (2024), Las replicantes (2016) o La ronda de la vida (2023), algunas escritas en los últimos años e incluso, como sucede con La insumisa, reseñada en estas páginas.



La escritura de la narradora y poeta hispanouruguaya es luminosa y abierta, y está llena de imágenes con las que busca depurar la expresión y refinarla, no con la intención de llegar a un número escogido de lectores, sino, por el contrario, para que sus obras sean más claras y accesibles.

Turbación, como decíamos, trata sobre lo que late, inadvertido e inquietante, en el interior, y está compuesta por una novela corta y dos relatos, aunque también puede leerse como una sola historia formada por tres grandes partes.

Sus integrantes (“Turbación”, “Sesión” e “Impulso irresistible”), de hecho, tienen varios elementos en común: están construidos en forma de diálogo, en ellos interviene un psicoanalista que indaga en la profundidad del protagonista, el erotismo es un elemento significativo de la narración (más claramente en la primera y en la tercera) y también lo son las referencias intertextuales, el valor del lenguaje, la ironía y un delicado sentido del humor marca de la casa.



En “Turbación”, el relato más largo y significativo, asistimos a diferentes sesiones psicoanalíticas que enfrentan a una mujer con su psicólogo, un hombre que la escucha mientras toma notas de su relato.



Cora, que está adentrada en la mediana edad, se casó con Paco cuando apenas tenía veinte años. Huérfana de madre (y, por lo tanto, carente de una crianza tierna y cercana), se entregó a un marido frío y egoísta, tanto por su actitud vital como en los afectos.

Desprovista de un conocimiento cabal sobre el amor y el matrimonio, durante mucho tiempo se movió en una desinformación que adornó con un sentido romántico de las relaciones de pareja, pero al llegar a la cincuentena empezó a hacerse preguntas.

Abrumada por la ansiedad que le provocaban la menopausia, el síndrome del nido vacío y el miedo a que de repente le sobreviniera una enfermedad grave, ella, que solo conocía el miembro viril de su marido, se plantea qué aspecto tendrán los de otros hombres, cómo será tomar la iniciativa en el sexo o qué sucedería si hubiera estudiado una carrera y hubiera llevado una vida que no se redujera a casarse, tener hijos y educarlos. En esta circunstancia, Cora conoce a una escritora famosa ante la que siente una inmensa turbación.



En la obra se indaga en las crisis que, en ocasiones, desconciertan a las mujeres, muchas de ellas instruidas para negarse a sí mismas, cumplir con los preceptos familiares y satisfacer a los hombres.



También se bucea en la necesidad de la comunicación para compartir experiencias y tratar de resolver dudas, vacilaciones y deseos. Por eso se cita a Virginia Woolf y su imprescindible Una habitación propia, y se analiza la realidad desde un lugar llamado feminismo.