Paco Cerdà, Premio Nacional de Narrativa con una obra que recrea el cortejo fúnebre de José Antonio Primo de Rivera

Francisco Cerdà Arroyo (Paco Cerdà) ha sido galardonado con el Premio Nacional de Narrativa, correspondiente al año 2025, por su obra Presentes (Alfaguara), a propuesta del jurado reunido hoy y presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido la obra por "la maestría estilística con la que el autor, con un lirismo tan natural como impactante, describe la construcción de un mito, a través de la narración del traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta El Escorial".

Asimismo, el jurado ha señalado que Presentes es "una particular crónica coral que permite entrelazar, gracias a sus hallazgos estructurales, las diferentes voces sin perder el ritmo para abordar un episodio de nuestra historia solemne y grotesco a la vez".

El jurado también ha destacado que Paco Cerdà, "combina la investigación periodística con un estilo narrativo limpio y honesto. Su mirada se dirige a los invisibles de la historia —los que nunca tuvieron voz— y los convierte en protagonistas de una reflexión humana y profunda sobre el pasado, con la que demuestra que la literatura puede ser un acto de verdad y reparación sin renunciar a la belleza. Presentes nos propone una historia tan aterradora como emocionante en la que el lector se ve inmerso en un peregrinaje lleno de detalles".

Sobre los motivos que llevaron a Cerdá a interesarse por este episodio de nuestra historia, el propio autor contaba en una entrevista en El Cultural: "Me impresionó la forma en que se construyó un mito superlativo que contrastaba tanto con la escasa representación que había conseguido en vida José Antonio. Muerto era mucho más decisivo e influyente, aunque desnaturalizado, que vivo".

El premio reconoció en su pasada edición a Raúl Quinto, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Marilar Aleixandre, Xesús Fraga, Juan Bonilla, Pilar Adón, Cristina Morales, Almudena Grandes, Fernando Aramburu o Cristina Fernández Cubas, entre otros.



Paco Cerdà (Genovés, Valencia, 1985) es periodista y escritor. Entre sus obras están 14 de abril, Premio de No Ficción Libros del Asteroide 2022, Premio de la Crítica Valenciana y Premio de las Librerías de Navarra; El peón, Premio Cálamo al Libro del Año 2020 y finalista del Premio al Mejor Libro Extranjero de Francia y de los galardones Avignonnais, Virevolte, Ville d'Arles y Pierre-François Caillé; Los últimos (2017); y Presentes (2024), ganadora del Premio Ojo Crítico de Narrativa 2024. Su obra ha sido traducida al francés y al catalán.



