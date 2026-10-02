Los libros más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción .

Los libros más vendidos: 2 de octubre de 2026

Ficción

Cubierta de 'Los huérfanos'. Planeta

1. Los huérfanos

Carmen Mola / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Una familia moderna

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Pajaritos preñados

Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

4. Un día en la vida de Clarita

Rosa Montero / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 47

6. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 17

7. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 54

8. El llanto de los muertos (Los crímenes Fjällbacka)

Camilla Läckberg / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

9. Lo que podemos saber

Ian McEwan / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

10. La inquilina

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

11. Lázár

Nelio Biedermann / Salamandra / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

12. La piel de una gota

César Pérez Gellida / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 41

14. Hija del cielo

Rodrigo Cortés / Random House / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

15. El amor

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Bajo el cielo infernal

Alicia Giménez Bartlett / Destino / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

17. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 17

18. Fury Bound. Furia de lobo

Sable Sorensen / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10

20. El Tren de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

No ficción

Cubierta de 'Fantasma'. Alfaguara

1. Fantasma

Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. El hijo del oligarca

Patrick Radden Keefe / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Adolescencia

Lucía Galán Bertrand / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

4. Número cero. Bob Dylan: retrato

Eduardo Jordá / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16

6. Gran manual del fracaso

Juanpe Sánchez López / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

7. Aquí me paro

Javier Marías / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

8. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 251

9. Mientras espero

Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. La Humanidad en crisis

Dr. Manuel Sans Segarra / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Años luz. Dos décadas de una crónica latinoamericana

Jacobo García / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 231

13. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 75

14. Gaza y el destino del mundo

Santiago Alba Rico / Arpa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

15. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15

16. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 17

17. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 12

18. Breve historia herética de la Música Clásica

Alessandro Baricco / Feltrinelli / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

19. El pastor y los lobos

Santiago Roncagliolo / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

20. El ángel de la Inteligencia Artificial

Agustín Fernández Mallo / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

Fuente: Todostuslibros.com