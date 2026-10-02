Los libros más vendidos: 2 de octubre de 2026
Los títulos más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción.
Más información: Los libros más importantes del otoño: las novelas de Almodóvar o Pérez-Reverte y otros regresos muy esperados
Ficción
1. Los huérfanos
Carmen Mola / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Una familia moderna
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Pajaritos preñados
Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
4. Un día en la vida de Clarita
Rosa Montero / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 47
6. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 17
7. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 54
8. El llanto de los muertos (Los crímenes Fjällbacka)
Camilla Läckberg / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
9. Lo que podemos saber
Ian McEwan / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
10. La inquilina
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
11. Lázár
Nelio Biedermann / Salamandra / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
12. La piel de una gota
César Pérez Gellida / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 41
14. Hija del cielo
Rodrigo Cortés / Random House / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
15. El amor
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Bajo el cielo infernal
Alicia Giménez Bartlett / Destino / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
17. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 17
18. Fury Bound. Furia de lobo
Sable Sorensen / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10
20. El Tren de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
No ficción
1. Fantasma
Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. El hijo del oligarca
Patrick Radden Keefe / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Adolescencia
Lucía Galán Bertrand / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
4. Número cero. Bob Dylan: retrato
Eduardo Jordá / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16
6. Gran manual del fracaso
Juanpe Sánchez López / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
7. Aquí me paro
Javier Marías / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
8. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 251
9. Mientras espero
Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. La Humanidad en crisis
Dr. Manuel Sans Segarra / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Años luz. Dos décadas de una crónica latinoamericana
Jacobo García / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 231
13. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 75
14. Gaza y el destino del mundo
Santiago Alba Rico / Arpa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
15. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15
16. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 17
17. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 12
18. Breve historia herética de la Música Clásica
Alessandro Baricco / Feltrinelli / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
19. El pastor y los lobos
Santiago Roncagliolo / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
20. El ángel de la Inteligencia Artificial
Agustín Fernández Mallo / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
Fuente: Todostuslibros.com