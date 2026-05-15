Los libros más vendidos: 15 de mayo de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
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Ficción
1. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
2. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 34
3. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 10
4. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9
5. Una niña buena
Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
6. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 27
7. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 21
8. Mentira
Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11
9. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 73
10. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 13
11. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 94
12. Querida Debbie
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
13. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 74
14. Mamá está dormida
Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10
15. Punto de araña
Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5
16. La chica más lista que conozco
Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8
17. El amo
Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 8
18. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 55
19. Koljós
Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 11
20. Oxígeno
Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
No ficción
1. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Instrucción de novicias
Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 13
3. La palabra mágica
Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
4. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 56
6. Gente a cenar
Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8
7. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11
8. Alzar el duelo
Paz Padilla / Harper Collins / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
9. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 46
10. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 30
11. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 231
12. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21
13. Civilización o barbarie. La batalla por el futuro de la humanidad
Alán Barroso / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
14. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 222
15. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 58
16. Un metro cuadrado
Llucia Ramis / Libros del Asteroide / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
17. ¡Bienvenidos a bordo! Les escribe su comandante
Ramón Vallès / GeoPlaneta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
18. Honrar la vida
Tati Ballesteros / Kitaeru / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4
19. Me crie como un fascista
Antonio Maestre / Seix Barral / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4
20. Auge. Género, juventud y extrema derecha
Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
Poesía
1. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 160
2. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7
3. Mientras duela
Defreds / Espasa / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
4. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8
5. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 21
6. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 198
7. Por si (hoy) necesitas leerlo
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
8. Poemas de amor
Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7
9. Cancionero popular
Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Poesía completa
Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 25
11. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 123
12. Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras
Hugo Mujica / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
13. Roma ardiendo y tú bailando
Miguel Gane / Aguilar / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4
14. Circuito cerrado de vigilancia
Mayte Gómez Molina / Cielo Santo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. La vuelta al mundo en 30 poemas
Alicia Aradilla / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Lírica
María Salgado / La Uña Rota / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
17. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 12
18. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 31
19. Oración de la lluvia
Carmen María López / Rialp / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
20. Poesía completa
César Vallejo / Pre-Textos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Infantil y juvenil
1. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 13
2. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11
3. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 213
4. El Principito (ed. MinaLima)
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10
6. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 93
7. El Rulas y el gran concurso de youtubers
Animalize 21 / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
8. Cambiar el juego
Rachel Reid / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. KPop Demon Hunters: mi diario golden
Netflix / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
10. KPop Demon Hunters: la novela oficial
Netflix / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
11. El misterio de la aldea fantasma
Iker Unzu / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
12. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 47
13. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 83
14. Aprende a leer en la escuela de monstruos 23
Sally Rippin / Mar Benegas / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. GoDeiK y la gema maldita
GoDeiK / Destino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7
16. ¡Vaya lío, Goa!
Miriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4
17. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
18. Los ecos de Jude
Joana Marcús / Montena / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
19. Los 15 de Fosbury
Blue Jeans / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
20. Alas de sangre (edición especial)
Rebecca Yarros / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
Bolsillo
1. Surtido 1+1 2025
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
2. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 99
3. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5
4. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9
5. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
6. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 18
7. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 138
8. Elantris
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 23
9. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 51
10. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 137
11. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 42
12. La ratonera
Agatha Christie / Austral / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 41
13. La enfermera de Auschwitz
Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 39
14. Las que no duermen NASH
Dolores Redondo / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5
15. La habitación de invitados
Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 14
16. El pozo de la ascensión
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 6
17. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 18
18. Las que no duermen NASH
Dolores Redondo / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5
19. El desierto de los tártaros
Dino Buzzati / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. El héroe de las eras
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7
Cómic
1. El arte de Berserk
Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Atelier of Witch Hat 15
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Solo Leveling 14
Chugong / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Naruto Jump Remix nº 13
Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. La nobleza de las flores, vol. 14
Saka Mikami / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. España partida en dos
Julián Casanova / Carles Esquembre / Miguel Casanova / Planeta Cómic / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6
7. Dan Da Dan 20
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Dragon Quest. The Adventure of Dai nº 6
Riku Sanjo / Koji Inada / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Blue Lock nº 30
Muneyuki Kaneshiro / Yusuke Nomura / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Patrulla-X/Vengadores: Onslaught Omega
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).