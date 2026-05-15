Los libros más vendidos de la semana en Ficción, No Ficción y Poesía.

Los libros más vendidos de la semana en Ficción, No Ficción y Poesía.

Los libros más vendidos

Los libros más vendidos: 15 de mayo de 2026

Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.

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El Cultural
Publicada

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Ficción

Portada de 'La intriga del funeral inconveniente'

Portada de 'La intriga del funeral inconveniente'

1. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

2. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 34

3. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 10

4. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9

5. Una niña buena

Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

6. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 27

7. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 21

8. Mentira

Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11

9. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 73

10. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 13

11. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 94

12. Querida Debbie

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

13. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 74

14. Mamá está dormida

Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10

15. Punto de araña

Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5

16. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8

17. El amo

Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 8

18. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 55

19. Koljós

Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 11

20. Oxígeno

Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

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No ficción

Portada de 'Todos los hombres de Sánchez'

Portada de 'Todos los hombres de Sánchez'

1. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Instrucción de novicias

Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 13

3. La palabra mágica

Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

4. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 56

6. Gente a cenar

Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8

7. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11

8. Alzar el duelo

Paz Padilla / Harper Collins / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

9. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 46

10. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 30

11. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 231

12. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21

13. Civilización o barbarie. La batalla por el futuro de la humanidad

Alán Barroso / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

14. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 222

15. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 58

16. Un metro cuadrado

Llucia Ramis / Libros del Asteroide / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

17. ¡Bienvenidos a bordo! Les escribe su comandante

Ramón Vallès / GeoPlaneta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

18. Honrar la vida

Tati Ballesteros / Kitaeru / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4

19. Me crie como un fascista

Antonio Maestre / Seix Barral / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4

20. Auge. Género, juventud y extrema derecha

Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

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Poesía

Portada de 'Lo que pasa es que te quiero'

Portada de 'Lo que pasa es que te quiero'

1. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 160

2. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7

3. Mientras duela

Defreds / Espasa / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

4. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8

5. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 21

6. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 198

7. Por si (hoy) necesitas leerlo

Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

8. Poemas de amor

Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7

9. Cancionero popular

Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Poesía completa

Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 25

11. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 123

12. Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras

Hugo Mujica / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

13. Roma ardiendo y tú bailando

Miguel Gane / Aguilar / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4

14. Circuito cerrado de vigilancia

Mayte Gómez Molina / Cielo Santo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. La vuelta al mundo en 30 poemas

Alicia Aradilla / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Lírica

María Salgado / La Uña Rota / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

17. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 12

18. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 31

19. Oración de la lluvia

Carmen María López / Rialp / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

20. Poesía completa

César Vallejo / Pre-Textos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

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Infantil y juvenil

Portada de 'Si fuéramos eternos'

Portada de 'Si fuéramos eternos'

1. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 13

2. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11

3. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 213

4. El Principito (ed. MinaLima)

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10

6. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 93

7. El Rulas y el gran concurso de youtubers

Animalize 21 / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

8. Cambiar el juego

Rachel Reid / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. KPop Demon Hunters: mi diario golden

Netflix / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3

10. KPop Demon Hunters: la novela oficial

Netflix / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

11. El misterio de la aldea fantasma

Iker Unzu / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

12. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 47

13. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 83

14. Aprende a leer en la escuela de monstruos 23

Sally Rippin / Mar Benegas / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. GoDeiK y la gema maldita

GoDeiK / Destino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7

16. ¡Vaya lío, Goa!

Miriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4

17. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

18. Los ecos de Jude

Joana Marcús / Montena / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

19. Los 15 de Fosbury

Blue Jeans / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

20. Alas de sangre (edición especial)

Rebecca Yarros / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

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Bolsillo

Imagen promocional del 1+1 surtido Newton Compton

Imagen promocional del 1+1 surtido Newton Compton

1. Surtido 1+1 2025

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

2. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 99

3. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5

4. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9

5. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

6. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 18

7. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 138

8. Elantris

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 23

9. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 51

10. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 137

11. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 42

12. La ratonera

Agatha Christie / Austral / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 41

13. La enfermera de Auschwitz

Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 39

14. Las que no duermen NASH

Dolores Redondo / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

15. La habitación de invitados

Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 14

16. El pozo de la ascensión

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 6

17. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 18

18. Las que no duermen NASH

Dolores Redondo / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

19. El desierto de los tártaros

Dino Buzzati / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. El héroe de las eras

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7

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Cómic

Portada de 'El arte de Berserk'

Portada de 'El arte de Berserk'

1. El arte de Berserk

Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Atelier of Witch Hat 15

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Solo Leveling 14

Chugong / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Naruto Jump Remix nº 13

Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. La nobleza de las flores, vol. 14

Saka Mikami / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. España partida en dos

Julián Casanova / Carles Esquembre / Miguel Casanova / Planeta Cómic / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6

7. Dan Da Dan 20

Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Dragon Quest. The Adventure of Dai nº 6

Riku Sanjo / Koji Inada / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Blue Lock nº 30

Muneyuki Kaneshiro / Yusuke Nomura / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Patrulla-X/Vengadores: Onslaught Omega

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

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Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).