Los libros más vendidos: 8 de mayo de 2026

Los libros más vendidos de la semana en Ficción, No Ficción y Poesía.

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

Portada de 'Vera, una historia de amor'

1. Vera, una historia de amor

Juan del Val / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

2. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

3. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 33

4. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8

5. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 12

6. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 72

7. Mentira

Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 10

8. Una niña buena

Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

9. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 20

10. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 26

11. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9

12. Querida Debbie

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 93

14. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 73

15. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22

16. Nunca estuviste solo

Albert Espinosa / Grijalbo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

17. Koljós

Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 10

18. Punto de araña

Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4

19. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7

20. El amo

Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 7

[Volver ↑]

No ficción

Portada de 'Instrucción de novicias'

1. Instrucción de novicias

Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 12

2. Gente a cenar

Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7

3. La palabra mágica

Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

4. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 45

5. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: - / Semanas en lista: 221

6. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 10

7. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 29

8. La sociedad del cansancio

Byung‑Chul Han / Herder / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 55

9. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 230

10. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 57

11. Un metro cuadrado

Llucia Ramis / Libros del Asteroide / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

12. ¡Bienvenidos a bordo! Les escribe su comandante

Ramón Vallès / GeoPlaneta / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

13. Honrar la vida

Tati Ballesteros / Kitaeru / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3

14. Alzar el duelo

Paz Padilla / Harper Collins / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

15. Feliz menopausia

Sandra Moñino / HarperCollins / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

16. Auge. Género, juventud y extrema derecha

Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

17. Me crie como un fascista

Antonio Maestre / Seix Barral / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

18. El pensamiento erótico

Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 12

19. Atlas mitológico de Grecia

Pedro Olalla / Eclecta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6

20. El cerebro en danza

Joaquín de Luz / Nazareth Castellanos / La Huerta Grande / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5

[Volver ↑]

Poesía

1. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6

2. Mientras duela

Defreds / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

3. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 159

4. Antología

Sylvia Plath / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

5. Tala. Lagar

Gabriela Mistral / Cátedra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: - / Semanas en lista: 127

7. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7

8. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27

Varios autores / Micomicona / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

9. Poemas de amor

Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

10. Por si (hoy) necesitas leerlo

Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

11. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 197

12. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 20

13. Poesía Completa

Wislawa Szymborska / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

14. El amor, las mujeres y la vida

Mario Benedetti / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 81

15. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11

16. La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida

Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21

17. Una madeja de estambre

Leonor Pataki / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

18. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)

Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8

19. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 23

20. Roma ardiendo y tú bailando

Miguel Gane / Aguilar / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

[Volver ↑]

Infantil y juvenil

Portada de 'Si fuéramos eternos'

1. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 12

2. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10

3. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 92

4. Los ecos de Jude

Joana Marcús / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

5. El Principito

Antoine de Saint‑Exupéry / Duomo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9

6. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 82

7. KPop Demon Hunters: la novela oficial

Netflix / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

8. ¡Vaya lío, Goa!

Miriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

9. GoDeiK y la gema maldita

GoDeiK / Destino / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 6

10. Los 15 de Fosbury

Blue Jeans / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

11. El Rulas y el gran concurso de youtubers

Animalize 21 / Destino / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

12. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 212

13. KPop Demon Hunters: mi diario golden

Netflix / Montena / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

14. Los Titanes del Fútbol 1. El partido más importante del mundo

J. R. Barat / Anaya / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Alas de sangre (edición especial)

Rebecca Yarros / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

16. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 46

17. Me llamo Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

18. Asesinato para principiantes

Holly Jackson / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10

19. La dama del alba

Alejandro Casona / Vicens Vives / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

20. Yo voy conmigo

Raquel Díaz Reguera / NubeOcho / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

[Volver ↑]

Bolsillo

Imagen promocional del 1+1 surtido Newton Compton

1. Surtido 1+1 2025

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4

2. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 98

3. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 17

4. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

5. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8

6. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 137

7. Elantris

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 22

8. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 50

10. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 136

11. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 41

12. La enfermera de Auschwitz

Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 38

13. La ratonera

Agatha Christie / Austral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 40

14. Las que no duermen NASH

Dolores Redondo / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

15. La habitación de invitados

Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13

16. El pozo de la ascensión

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

17. El héroe de las eras

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6

18. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 17

19. Por si un día volvemos

María Dueñas / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 12

[Volver ↑]

Cómic

Portada de 'España partida en dos'

1. España partida en dos

Julián Casanova / Carles Esquembre / Miguel Casanova / Planeta Cómic / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

2. One Piece nº 1 (3 en 1)

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

3. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26

4. Biblioteca Superman 11

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Maus

Art Spiegelman / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

6. Astérix en Lusitania

Fabcaro / Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19

7. Hoy

Agustina Guerrero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

8. El Cuerpo de Cristo

Lema Bea / Astiberri / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

9. La Cosa del Pantano de Alan Moore 2

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Dragon Ball Super n.º 24

Akira Toriyama / Toyotarô / Planeta Cómic / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

[Volver ↑]

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).