Los libros más vendidos: 8 de mayo de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
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Ficción
1. Vera, una historia de amor
Juan del Val / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13
2. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
3. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 33
4. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8
5. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 12
6. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 72
7. Mentira
Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 10
8. Una niña buena
Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
9. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 20
10. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 26
11. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9
12. Querida Debbie
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 93
14. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 73
15. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22
16. Nunca estuviste solo
Albert Espinosa / Grijalbo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
17. Koljós
Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 10
18. Punto de araña
Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4
19. La chica más lista que conozco
Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7
20. El amo
Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 7
No ficción
1. Instrucción de novicias
Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 12
2. Gente a cenar
Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7
3. La palabra mágica
Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
4. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 45
5. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: - / Semanas en lista: 221
6. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 10
7. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 29
8. La sociedad del cansancio
Byung‑Chul Han / Herder / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 55
9. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 230
10. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 57
11. Un metro cuadrado
Llucia Ramis / Libros del Asteroide / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
12. ¡Bienvenidos a bordo! Les escribe su comandante
Ramón Vallès / GeoPlaneta / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
13. Honrar la vida
Tati Ballesteros / Kitaeru / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3
14. Alzar el duelo
Paz Padilla / Harper Collins / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
15. Feliz menopausia
Sandra Moñino / HarperCollins / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
16. Auge. Género, juventud y extrema derecha
Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
17. Me crie como un fascista
Antonio Maestre / Seix Barral / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
18. El pensamiento erótico
Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 12
19. Atlas mitológico de Grecia
Pedro Olalla / Eclecta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6
20. El cerebro en danza
Joaquín de Luz / Nazareth Castellanos / La Huerta Grande / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5
Poesía
1. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6
2. Mientras duela
Defreds / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
3. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 159
4. Antología
Sylvia Plath / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
5. Tala. Lagar
Gabriela Mistral / Cátedra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: - / Semanas en lista: 127
7. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7
8. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27
Varios autores / Micomicona / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
9. Poemas de amor
Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
10. Por si (hoy) necesitas leerlo
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
11. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 197
12. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 20
13. Poesía Completa
Wislawa Szymborska / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
14. El amor, las mujeres y la vida
Mario Benedetti / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 81
15. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11
16. La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida
Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21
17. Una madeja de estambre
Leonor Pataki / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
18. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)
Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8
19. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 23
20. Roma ardiendo y tú bailando
Miguel Gane / Aguilar / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
Infantil y juvenil
1. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 12
2. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10
3. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 92
4. Los ecos de Jude
Joana Marcús / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
5. El Principito
Antoine de Saint‑Exupéry / Duomo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9
6. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 82
7. KPop Demon Hunters: la novela oficial
Netflix / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
8. ¡Vaya lío, Goa!
Miriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
9. GoDeiK y la gema maldita
GoDeiK / Destino / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 6
10. Los 15 de Fosbury
Blue Jeans / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
11. El Rulas y el gran concurso de youtubers
Animalize 21 / Destino / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
12. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 212
13. KPop Demon Hunters: mi diario golden
Netflix / Montena / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
14. Los Titanes del Fútbol 1. El partido más importante del mundo
J. R. Barat / Anaya / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Alas de sangre (edición especial)
Rebecca Yarros / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
16. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 46
17. Me llamo Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
18. Asesinato para principiantes
Holly Jackson / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10
19. La dama del alba
Alejandro Casona / Vicens Vives / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
20. Yo voy conmigo
Raquel Díaz Reguera / NubeOcho / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
Bolsillo
1. Surtido 1+1 2025
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4
2. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 98
3. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 17
4. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
5. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8
6. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 137
7. Elantris
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 22
8. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 50
10. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 136
11. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 41
12. La enfermera de Auschwitz
Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 38
13. La ratonera
Agatha Christie / Austral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 40
14. Las que no duermen NASH
Dolores Redondo / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
15. La habitación de invitados
Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13
16. El pozo de la ascensión
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
17. El héroe de las eras
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6
18. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 17
19. Por si un día volvemos
María Dueñas / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 12
Cómic
1. España partida en dos
Julián Casanova / Carles Esquembre / Miguel Casanova / Planeta Cómic / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
2. One Piece nº 1 (3 en 1)
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
3. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26
4. Biblioteca Superman 11
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Maus
Art Spiegelman / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
6. Astérix en Lusitania
Fabcaro / Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19
7. Hoy
Agustina Guerrero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
8. El Cuerpo de Cristo
Lema Bea / Astiberri / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
9. La Cosa del Pantano de Alan Moore 2
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Dragon Ball Super n.º 24
Akira Toriyama / Toyotarô / Planeta Cómic / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).