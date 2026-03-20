Los libros más vendidos: 20 de marzo de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
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Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 26
2. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Mentira
Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
4. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
5. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
6. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 13
7. Koljós
Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
8. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 65
9. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 19
10. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 66
11. Coloquio de invierno
Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5
12. Oxígeno
Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9
13. Grandes promesas
Pierre Lemaitre / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Física de la tristeza
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
15. Bailando lo quitao
Ana Milán / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
16. Tinta y sangre
Han Kang / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 87
18. Mamá está dormida
Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6
19. Islandia
Manuel Vilas / Destino / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3
20. Abril o nunca
Juan Gómez Bárcena / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
No ficción
1. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
2. Los suicidas del fin del mundo
Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5
3. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
4. Un himno a la vida. Mi historia
Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
5. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 48
6. Contra el descontento
Cristina Monge / Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 223
8. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 23
9. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 38
10. Desde el jergón
Josele Santiago / Contra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
11. Viajando con Megan Maxwell
Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
12. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23
13. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 50
14. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 15
15. La fosa abierta
Brigitte Vasallo / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. El pensamiento erótico
Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8
17. Redes vacías
César Rendueles / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5
18. Todo lo vivido
Iñaki Urdangarin / Grijalbo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4
19. Cómo terminó la guerra civil española
Gutmaro Gómez Bravo / Crítica / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
20. El Frente Popular de izquierdas
Carmelo Romero Salvador / Los Libros de la Catarata / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
Poesía
1. Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas...
Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
2. Idealista
Anónimo / Barrett / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
3. Las tarántulas
Elaine Vilar Madruga / Letraversal / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
4. La habitación de las ahogadas
Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21
5. Amor y pan
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 30
6. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
7. Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras
Hugo Mujica / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 152
9. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 126
10. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 20
11. Venir desde tan lejos
Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21
12. Revelaciones
Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
13. Poesía completa
Jorge Luis Borges / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
14. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 17
15. Un idioma siempre al borde de la extinción. Poesía 2002-2026
Raúl Quinto / La Bella Varsovia / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
16. En defensa de la memoria
Elvira Sastre / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
17. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 191
18. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
19. Territorio. Poesía reunida (1985-2025)
Álvaro Valverde / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27
Varios autores / Micomicona / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8
Infantil y juvenil
1. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
2. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
3. Sangre de dragón
Briar Boleyn / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Más que rivales
Rachel Reid / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
5. Magic Animals 11. El tesoro del laberinto
Varios autores / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4
7. Alas de sangre (edición especial)
Rebecca Yarros / Booket / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
8. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 206
9. El Ruso 3. Viaje al centro del Cuchillas
AlesGF / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Brimstone
Callie Hart / Faeris / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5
11. Fuego y metal 1. Metal Slinger
Rachel Schneider / Crossbooks / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
12. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 85
13. Kpop Demon Hunters: libro oficial de pósteres
Netflix / Montena / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
14. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 75
15. Daniela y las chicas pirata
Susanna Isern / NubeOcho / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 17
17. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 41
18. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 37
19. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 453
20. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!
Sally Rippin / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8
Bolsillo
1. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 91
2. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
3. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 130
4. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10
5. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Alianza / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5
6. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong
Hwang Bo-Reum / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
8. El caballero de los siete reinos
George R. R. Martin / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
9. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 43
10. La habitación de invitados
Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6
11. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Alba / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
12. En el amor y en la guerra
Ildefonso Falcones / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
13. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 130
14. Los hermanos Karamázov
Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5
15. Nacidos de la bruma (trilogía)
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 16
16. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 21
17. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 13
18. El acontecimiento
Annie Ernaux / Maxi-Tusquets / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
19. Crimen y castigo
Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Si es perfecto no es amor
Violeta Reed / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4
Otros libros
1. La salud mental no existe. La salud, sí
Dr. José Luis Marín / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Inteligencia natural. Secretos para alcanzar una mente nivel dios
Javier Botía / Arcopress / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
3. Un puente hacia el alma
Raquel Sáez / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. La vida después del adiós
Dr. Alfonso del Corral / Harper Collins / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 216
6. Anandamida, el neurotransmisor de Dios
Borja Vilaseca / Vergara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
7. Cocina en casa como Dani
Dani García / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6
8. Estado civil: cansada
Ana Morales / Roca / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
9. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 245
10. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 16
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).