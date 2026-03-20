Los libros más vendidos: 20 de marzo de 2026

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Ficción

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 26

2. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Mentira

Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

4. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

5. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

6. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 13

7. Koljós

Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

8. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 65

9. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 19

10. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 66

11. Coloquio de invierno

Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5

12. Oxígeno

Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9

13. Grandes promesas

Pierre Lemaitre / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Física de la tristeza

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

15. Bailando lo quitao

Ana Milán / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

16. Tinta y sangre

Han Kang / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 87

18. Mamá está dormida

Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6

19. Islandia

Manuel Vilas / Destino / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3

20. Abril o nunca

Juan Gómez Bárcena / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

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No ficción

1. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

2. Los suicidas del fin del mundo

Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5

3. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

4. Un himno a la vida. Mi historia

Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

5. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 48

6. Contra el descontento

Cristina Monge / Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 223

8. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 23

9. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 38

10. Desde el jergón

Josele Santiago / Contra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

11. Viajando con Megan Maxwell

Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

12. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23

13. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 50

14. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 15

15. La fosa abierta

Brigitte Vasallo / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. El pensamiento erótico

Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8

17. Redes vacías

César Rendueles / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

18. Todo lo vivido

Iñaki Urdangarin / Grijalbo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4

19. Cómo terminó la guerra civil española

Gutmaro Gómez Bravo / Crítica / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

20. El Frente Popular de izquierdas

Carmelo Romero Salvador / Los Libros de la Catarata / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

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Poesía

1. Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas...

Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

2. Idealista

Anónimo / Barrett / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

3. Las tarántulas

Elaine Vilar Madruga / Letraversal / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

4. La habitación de las ahogadas

Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21

5. Amor y pan

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 30

6. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

7. Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras

Hugo Mujica / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 152

9. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 126

10. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 20

11. Venir desde tan lejos

Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21

12. Revelaciones

Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

13. Poesía completa

Jorge Luis Borges / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

14. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 17

15. Un idioma siempre al borde de la extinción. Poesía 2002-2026

Raúl Quinto / La Bella Varsovia / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

16. En defensa de la memoria

Elvira Sastre / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

17. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 191

18. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

19. Territorio. Poesía reunida (1985-2025)

Álvaro Valverde / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27

Varios autores / Micomicona / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8

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Infantil y juvenil

1. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

2. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

3. Sangre de dragón

Briar Boleyn / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Más que rivales

Rachel Reid / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

5. Magic Animals 11. El tesoro del laberinto

Varios autores / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4

7. Alas de sangre (edición especial)

Rebecca Yarros / Booket / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

8. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 206

9. El Ruso 3. Viaje al centro del Cuchillas

AlesGF / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Brimstone

Callie Hart / Faeris / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5

11. Fuego y metal 1. Metal Slinger

Rachel Schneider / Crossbooks / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

12. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 85

13. Kpop Demon Hunters: libro oficial de pósteres

Netflix / Montena / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

14. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 75

15. Daniela y las chicas pirata

Susanna Isern / NubeOcho / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 17

17. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 41

18. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 37

19. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 453

20. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!

Sally Rippin / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8

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Bolsillo

1. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 91

2. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

3. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 130

4. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10

5. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Alianza / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5

6. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong

Hwang Bo-Reum / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

8. El caballero de los siete reinos

George R. R. Martin / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

9. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 43

10. La habitación de invitados

Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6

11. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Alba / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

12. En el amor y en la guerra

Ildefonso Falcones / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

13. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 130

14. Los hermanos Karamázov

Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5

15. Nacidos de la bruma (trilogía)

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 16

16. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 21

17. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 13

18. El acontecimiento

Annie Ernaux / Maxi-Tusquets / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

19. Crimen y castigo

Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Si es perfecto no es amor

Violeta Reed / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4

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Otros libros

1. La salud mental no existe. La salud, sí

Dr. José Luis Marín / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Inteligencia natural. Secretos para alcanzar una mente nivel dios

Javier Botía / Arcopress / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

3. Un puente hacia el alma

Raquel Sáez / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. La vida después del adiós

Dr. Alfonso del Corral / Harper Collins / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 216

6. Anandamida, el neurotransmisor de Dios

Borja Vilaseca / Vergara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

7. Cocina en casa como Dani

Dani García / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6

8. Estado civil: cansada

Ana Morales / Roca / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

9. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 245

10. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 16

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Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).