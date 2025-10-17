Los libros más vendidos

Los libros más vendidos: 17 de octubre de 2025

Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.

Más información: Cinco libros para conocer a László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura: el escritor nómada de los Cárpatos

El Cultural
Publicada

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

1. El susurro del fuego

Javier Castillo / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

3. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

4. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

5. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 43

6. Alchemised

SenLinYu / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 65

8. Morir en la arena

Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6

9. Mil cosas

Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. ¿Qué pasa con Baum?

Woody Allen / Alianza / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

11. La profesora

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

12. La caza del ejecutor

Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

14. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 40

15. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 27

16. Corazón de oro

Luz Gabás / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

17. La casa de huéspedes

Ana Lena Rivera / Grijalbo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

18. Tatá

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

19. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 87

20. Venganza

Carme Chaparro / Espasa / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

[Volver ↑]

No ficción

1. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

2. Ego y Supraconciencia

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina

Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 19

5. Una mujer a quien amar

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

6. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 28

7. Próspero viento. Una vida política

Andrés Trapiello / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

8. Inevitablemente yo

Antonio Orozco / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Mi refugio y mi tormenta

Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. El verano de Cervantes

Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 18

11. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 201

12. Por decir la verdad

Pedro J. Ramírez / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

13. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 19

14. España monumental. Una historia a través del patrimonio

Eduardo Manzano / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. El derecho a las cosas bellas

Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 12

16. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 14

17. La sociedad de la desconfianza

Victoria Camps / Arpa / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

18. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 26

19. La vacuna contra la insensatez

José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 21

20. Disparos contados. Fotografiar con actitud...

Leila Méndez / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

[Volver ↑]

Poesía

1. Los suaves deslices de la lluvia

Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Elegirme

Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

3. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 130

4. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 111

5. La casa encendida

Luis Rosales / Vitruvio / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Coplas a la muerte de su padre

Jorge Manrique / Castalia / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

7. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

8. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 14

9. Antología poética. Del rayo al viento

Miguel Hernández / Micomicona / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

10. El niño que bebió agua de brújula

Julio Mas Alcaraz / Calambur / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Dasha. Un poema de amor

Ben Brooks / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Rimas y leyendas

Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21

13. Cantar de Mio Cid

Anónimo / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 20

14. Un año y tres meses

Luis García Montero / Tusquets / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 51

15. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 169

16. Poemas de lo irremediable

Antonio Gala / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10

17. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 51

18. Paradero desconocido

Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

19. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 22

20. Y yo a ti

Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 18

[Volver ↑]

Infantil y juvenil

1. Releasing 10 (Los chicos de Tommen 6)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 184

3. El nuevo viaje de El Principito

Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

4. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 53

5. Mitos griegos

Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 30

6. Aliada del villano

Hannah Nicole Maehrer / Faeris / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Dan Da Dan 17

Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Mentira

Care Santos / Edebé / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 43

9. Las lágrimas de Shiva

César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 40

10. Naruto Jump Remix nº 09/24

Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. La Academia 2. Aurora

Nerea Llanes / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Una maldición tallada en hueso

Danielle L. Jensen / Hidra / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

13. Crepúsculo (edición 20.º aniversario)

Stephenie Meyer / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. El Vado de los Zorros

Anna Starobinets / Impedimenta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

15. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 68

16. Finis Mundi

Laura Gallego / SM / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7

17. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 442

18. La invasión de las madreszombi

Iker Unzu / Martínez Roca / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

19. Erik Vogler y los crímenes del rey blanco

Beatriz Osés / Edebé / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8

20. Welcome, Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

[Volver ↑]

Bolsillo

1. El Príncipe de la Niebla

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 57

2. Marina

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 56

3. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 108

4. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 69

5. Pack El capitán Alatriste

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

6. El Clan

Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5

7. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 108

8. Crónica de una muerte anunciada

Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 39

9. Nada

Carmen Laforet / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 66

10. La ratonera

Agatha Christie / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 33

11. El descontento

Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3

12. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 32

13. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 46

14. El brillo de las luciérnagas

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 37

15. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 10

16. El lector de Julio Verne

Almudena Grandes / Maxi-Tusquets / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 12

17. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26

18. Un animal salvaje

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 12

19. Insolación

Emilia Pardo Bazán / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Trilogía Indira

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3

[Volver ↑]

Otros libros

1. Alas para volar. Una guía transformadora para volver a empezar

Elsa Punset / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 194

3. No te creas todo lo que piensas

Joseph Nguyen / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Ciencias del comportamiento

Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

5. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 41

6. El gran libro de Lucía, mi pediatra

Lucía Galán / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8

7. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 233

8. Los cuatro acuerdos

Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 22

9. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 196

10. Ikigai. Los secretos de Japón para...

Francesc Miralles / Héctor García / Urano / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 16

[Volver ↑]

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).