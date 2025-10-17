Los libros más vendidos: 17 de octubre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ficción
1. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
3. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
4. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
5. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 43
6. Alchemised
SenLinYu / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 65
8. Morir en la arena
Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6
9. Mil cosas
Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. ¿Qué pasa con Baum?
Woody Allen / Alianza / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
11. La profesora
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
12. La caza del ejecutor
Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4
14. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 40
15. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 27
16. Corazón de oro
Luz Gabás / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
17. La casa de huéspedes
Ana Lena Rivera / Grijalbo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
18. Tatá
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
19. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 87
20. Venganza
Carme Chaparro / Espasa / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
No ficción
1. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
2. Ego y Supraconciencia
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina
Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 19
5. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
6. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 28
7. Próspero viento. Una vida política
Andrés Trapiello / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
8. Inevitablemente yo
Antonio Orozco / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Mi refugio y mi tormenta
Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. El verano de Cervantes
Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 18
11. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 201
12. Por decir la verdad
Pedro J. Ramírez / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
13. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 19
14. España monumental. Una historia a través del patrimonio
Eduardo Manzano / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. El derecho a las cosas bellas
Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 12
16. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 14
17. La sociedad de la desconfianza
Victoria Camps / Arpa / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5
18. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 26
19. La vacuna contra la insensatez
José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 21
20. Disparos contados. Fotografiar con actitud...
Leila Méndez / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
Poesía
1. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Elegirme
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
3. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 130
4. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 111
5. La casa encendida
Luis Rosales / Vitruvio / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Coplas a la muerte de su padre
Jorge Manrique / Castalia / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
7. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
8. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 14
9. Antología poética. Del rayo al viento
Miguel Hernández / Micomicona / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
10. El niño que bebió agua de brújula
Julio Mas Alcaraz / Calambur / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Dasha. Un poema de amor
Ben Brooks / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Rimas y leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21
13. Cantar de Mio Cid
Anónimo / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 20
14. Un año y tres meses
Luis García Montero / Tusquets / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 51
15. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 169
16. Poemas de lo irremediable
Antonio Gala / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10
17. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 51
18. Paradero desconocido
Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
19. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 22
20. Y yo a ti
Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 18
Infantil y juvenil
1. Releasing 10 (Los chicos de Tommen 6)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 184
3. El nuevo viaje de El Principito
Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
4. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 53
5. Mitos griegos
Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 30
6. Aliada del villano
Hannah Nicole Maehrer / Faeris / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Dan Da Dan 17
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Mentira
Care Santos / Edebé / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 43
9. Las lágrimas de Shiva
César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 40
10. Naruto Jump Remix nº 09/24
Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. La Academia 2. Aurora
Nerea Llanes / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Una maldición tallada en hueso
Danielle L. Jensen / Hidra / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
13. Crepúsculo (edición 20.º aniversario)
Stephenie Meyer / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. El Vado de los Zorros
Anna Starobinets / Impedimenta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
15. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 68
16. Finis Mundi
Laura Gallego / SM / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7
17. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 442
18. La invasión de las madreszombi
Iker Unzu / Martínez Roca / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
19. Erik Vogler y los crímenes del rey blanco
Beatriz Osés / Edebé / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8
20. Welcome, Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Bolsillo
1. El Príncipe de la Niebla
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 57
2. Marina
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 56
3. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 108
4. La Biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 69
5. Pack El capitán Alatriste
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
6. El Clan
Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5
7. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 108
8. Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 39
9. Nada
Carmen Laforet / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 66
10. La ratonera
Agatha Christie / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 33
11. El descontento
Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3
12. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 32
13. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 46
14. El brillo de las luciérnagas
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 37
15. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 10
16. El lector de Julio Verne
Almudena Grandes / Maxi-Tusquets / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 12
17. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26
18. Un animal salvaje
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 12
19. Insolación
Emilia Pardo Bazán / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Trilogía Indira
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3
Otros libros
1. Alas para volar. Una guía transformadora para volver a empezar
Elsa Punset / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 194
3. No te creas todo lo que piensas
Joseph Nguyen / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Ciencias del comportamiento
Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
5. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 41
6. El gran libro de Lucía, mi pediatra
Lucía Galán / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8
7. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 233
8. Los cuatro acuerdos
Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 22
9. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 196
10. Ikigai. Los secretos de Japón para...
Francesc Miralles / Héctor García / Urano / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 16
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).