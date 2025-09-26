Los libros más vendidos: 26 de septiembre de 2025

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

1. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Morir en la arena

Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

4. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 62

5. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 40

6. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 24

7. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 24

8. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 37

9. Mi nombre es Emilia del Valle

Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 17

10. Anatema

Keri Lake / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. El niño que perdió la guerra

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 33

12. La asistenta te vigila

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 14

13. Catábasis

R. F. Kuang / Hidra / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

14. Tatá

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

15. La casa de huéspedes

Ana Lena Rivera / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Cómo desaparecer completamente

Mariana Enriquez / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

17. El loco de Dios en el fin del mundo

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 24

18. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 84

19. La protegida

Rafael Tarradas Bultó / Espasa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

20. La dama de la niebla

Carla Montero / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

No ficción

1. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 25

2. La Supraconciencia existe. Vida después de...

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 52

3. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 198

4. El verano de Cervantes

Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 15

5. Biografía del silencio

Pablo d'Ors / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 56

6. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 23

7. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16

8. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina

Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 16

9. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11

10. A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases

Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

11. La sociedad de la desconfianza

Victoria Camps / Arpa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

12. Nuevo elogio del imbécil

Pino Aprile / Gatopardo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11

13. La llamada

Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 65

14. El derecho a las cosas bellas

Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9

15. La vacuna contra la insensatez

José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 18

16. Apuntes para John

Joan Didion / Random House / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 10

17. El español que enamoró al mundo

Ignacio Peyró / Libros del Asteroide / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 17

18. Quiero y no puedo

Raquel Peláez / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 46

19. Ahora y en la hora

Héctor Abad Faciolince / Alfaguara / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 17

20. Neurociencia del cuerpo

Nazareth Castellanos / Kairós / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 17

Poesía

1. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 127

2. Poemas

Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 14

3. Venir desde tan lejos

Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 18

4. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 75

5. Y yo a ti

Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 15

6. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 48

7. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 108

8. El tema

Manuel Mata / Pre-Textos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. El hundimiento

Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11

10. Paradero desconocido

Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Bésame, que diré que ha sido mala suerte

Defreds / Espasa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 24

12. Poesías completas III (1973-1990)

Gabriel Celaya / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 166

14. Los muertos y los vivos

Sharon Olds / Visor / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11

15. Un año y tres meses

Luis García Montero / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 48

16. Amarilla

Marta Sanz / La Bella Varsovia / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

17. En esta noche, en este mundo

Alejandra Pizarnik / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 17

18. Los papeles de Ibiza 35

Leopoldo María Panero / Bartleby / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9

19. Poemas de lo irremediable

Antonio Gala / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

20. Corazón espinado

María Iglesias / Scripta Manent Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 9

Infantil y juvenil

1. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 181

2. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 439

3. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 50

4. Biblioteca Superman 3

John Byrne/Karl Kesel / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Las lágrimas de Shiva

César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 37

6. Rose in chains

Julie Soto / Crossbooks / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

7. John Constantine: Hellblazer 2

Jamie Delano/John Ridgway / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Rom 2. La etapa original Marvel

Bill Mantlo/Sal Buscema / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 66

10. Mentira

Care Santos / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 40

11. Teenage Mutant Ninja Turtles 1. Regreso a Nueva York

Varios autores / Moztros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Diario de Greg 1. Un pringao total

Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Los Futbolísimos 1: El misterio de los árbitros dormidos

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Mitos griegos

Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 27

15. Alas de sangre

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 78

16. Alas de hierro

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 48

17. Crónicas de la Torre 1. El valle de los lobos

Laura Gallego / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12

18. El asesinato de la profesora de lengua

Jordi Sierra i Fabra / Anaya / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

19. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 30

20. Nana nº 03/07

Ai Yazawa / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

Bolsillo

1. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 105

2. Marina

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 53

3. El Príncipe de la Niebla

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 54

4. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 105

5. El monje que vendió su Ferrari

Robin Sharma / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 157

6. Crónica de una muerte anunciada

Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 36

7. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 66

8. El Clan

Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

9. El lector de Julio Verne

Almudena Grandes / Maxi-Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

10. La sombra del viento

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

11. El capitán Alatriste

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

12. Un animal salvaje

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9

13. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7

14. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 43

15. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 24

16. Pack El capitán Alatriste

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

17. El libro de los Baltimore

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 11

18. Últimos días en Berlín

Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 37

19. La hipótesis del amor

Ali Hazelwood / Contraluz / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 7

20. La dama de la Cartuja

Inma Aguilera / B de Bolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8

Otros libros

1. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 191

2. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 230

3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 193

4. Destroza este diario. Ahora a todo color

Keri Smith / Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 52

5. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 38

6. Los cuatro acuerdos

Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19

7. Ciencias del comportamiento

Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

8. Ikigai. Los secretos de Japón para...

Francesc Miralles/Héctor García / Urano / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13

9. Recupera tu mente, reconquista tu vida

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 72

10. El camino del artista

Julia Cameron / Aguilar / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 23

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).