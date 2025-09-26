Los libros más vendidos: 26 de septiembre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ficción
1. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Morir en la arena
Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
4. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 62
5. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 40
6. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 24
7. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 24
8. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 37
9. Mi nombre es Emilia del Valle
Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 17
10. Anatema
Keri Lake / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. El niño que perdió la guerra
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 33
12. La asistenta te vigila
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 14
13. Catábasis
R. F. Kuang / Hidra / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
14. Tatá
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
15. La casa de huéspedes
Ana Lena Rivera / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Cómo desaparecer completamente
Mariana Enriquez / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
17. El loco de Dios en el fin del mundo
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 24
18. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 84
19. La protegida
Rafael Tarradas Bultó / Espasa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
20. La dama de la niebla
Carla Montero / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
No ficción
1. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 25
2. La Supraconciencia existe. Vida después de...
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 52
3. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 198
4. El verano de Cervantes
Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 15
5. Biografía del silencio
Pablo d'Ors / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 56
6. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 23
7. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16
8. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina
Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 16
9. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11
10. A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases
Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
11. La sociedad de la desconfianza
Victoria Camps / Arpa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
12. Nuevo elogio del imbécil
Pino Aprile / Gatopardo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11
13. La llamada
Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 65
14. El derecho a las cosas bellas
Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9
15. La vacuna contra la insensatez
José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 18
16. Apuntes para John
Joan Didion / Random House / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 10
17. El español que enamoró al mundo
Ignacio Peyró / Libros del Asteroide / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 17
18. Quiero y no puedo
Raquel Peláez / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 46
19. Ahora y en la hora
Héctor Abad Faciolince / Alfaguara / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 17
20. Neurociencia del cuerpo
Nazareth Castellanos / Kairós / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 17
Poesía
1. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 127
2. Poemas
Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 14
3. Venir desde tan lejos
Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 18
4. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 75
5. Y yo a ti
Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 15
6. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 48
7. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 108
8. El tema
Manuel Mata / Pre-Textos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. El hundimiento
Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11
10. Paradero desconocido
Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Bésame, que diré que ha sido mala suerte
Defreds / Espasa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 24
12. Poesías completas III (1973-1990)
Gabriel Celaya / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 166
14. Los muertos y los vivos
Sharon Olds / Visor / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11
15. Un año y tres meses
Luis García Montero / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 48
16. Amarilla
Marta Sanz / La Bella Varsovia / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
17. En esta noche, en este mundo
Alejandra Pizarnik / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 17
18. Los papeles de Ibiza 35
Leopoldo María Panero / Bartleby / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9
19. Poemas de lo irremediable
Antonio Gala / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
20. Corazón espinado
María Iglesias / Scripta Manent Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 9
Infantil y juvenil
1. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 181
2. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 439
3. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 50
4. Biblioteca Superman 3
John Byrne/Karl Kesel / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Las lágrimas de Shiva
César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 37
6. Rose in chains
Julie Soto / Crossbooks / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
7. John Constantine: Hellblazer 2
Jamie Delano/John Ridgway / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Rom 2. La etapa original Marvel
Bill Mantlo/Sal Buscema / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 66
10. Mentira
Care Santos / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 40
11. Teenage Mutant Ninja Turtles 1. Regreso a Nueva York
Varios autores / Moztros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Diario de Greg 1. Un pringao total
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Los Futbolísimos 1: El misterio de los árbitros dormidos
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Mitos griegos
Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 27
15. Alas de sangre
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 78
16. Alas de hierro
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 48
17. Crónicas de la Torre 1. El valle de los lobos
Laura Gallego / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12
18. El asesinato de la profesora de lengua
Jordi Sierra i Fabra / Anaya / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
19. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 30
20. Nana nº 03/07
Ai Yazawa / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
Bolsillo
1. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 105
2. Marina
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 53
3. El Príncipe de la Niebla
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 54
4. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 105
5. El monje que vendió su Ferrari
Robin Sharma / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 157
6. Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 36
7. La Biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 66
8. El Clan
Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
9. El lector de Julio Verne
Almudena Grandes / Maxi-Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
10. La sombra del viento
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
11. El capitán Alatriste
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
12. Un animal salvaje
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9
13. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7
14. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 43
15. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 24
16. Pack El capitán Alatriste
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
17. El libro de los Baltimore
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 11
18. Últimos días en Berlín
Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 37
19. La hipótesis del amor
Ali Hazelwood / Contraluz / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 7
20. La dama de la Cartuja
Inma Aguilera / B de Bolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8
Otros libros
1. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 191
2. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 230
3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 193
4. Destroza este diario. Ahora a todo color
Keri Smith / Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 52
5. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 38
6. Los cuatro acuerdos
Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19
7. Ciencias del comportamiento
Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
8. Ikigai. Los secretos de Japón para...
Francesc Miralles/Héctor García / Urano / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13
9. Recupera tu mente, reconquista tu vida
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 72
10. El camino del artista
Julia Cameron / Aguilar / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 23
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).