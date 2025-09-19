Los libros más vendidos: 19 de septiembre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros
Ficción
1. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Morir en la arena
Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
3. Catábasis
R. F. Kuang / Hidra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 61
5. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 39
6. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 36
7. Cómo desaparecer completamente
Mariana Enriquez / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 23
9. Tatá
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
10. La protegida
Rafael Tarradas Bultó / Espasa / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
11. Mi nombre es Emilia del Valle
Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 16
12. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 23
14. La asistenta te vigila
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 13
15. El loco de Dios en el fin del mundo
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 23
16. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 83
17. Nunca mientas
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9
18. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8
19. Las buenas noches
Isaac Rosa / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. El misterio de la mujer tatuada
Akimitsu Takagi / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
No ficción
1. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 24
2. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina
Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 15
3. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 197
4. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10
5. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 15
6. A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases
Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
7. La sociedad de la desconfianza
Victoria Camps / Arpa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. El verano de Cervantes
Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 14
9. La Supraconciencia existe. Vida después de...
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 51
10. Nuevo elogio del imbécil
Pino Aprile / Gatopardo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10
11. La llamada
Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 64
12. El derecho a las cosas bellas
Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8
13. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 22
14. La vacuna contra la insensatez
José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 17
15. Apuntes para John
Joan Didion / Random House / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 9
16. El español que enamoró al mundo
Ignacio Peyró / Libros del Asteroide / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 16
17. Quiero y no puedo
Raquel Peláez / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 45
18. Ahora y en la hora
Héctor Abad Faciolince / Alfaguara / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 16
19. Neurociencia del cuerpo
Nazareth Castellanos / Kairós / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 16
20. Teoría de la gravedad
Leila Guerriero / Libros del Asteroide / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6
Poesía
1. Poemas
Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 13
2. Venir desde tan lejos
Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 17
3. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 74
4. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 126
5. Y yo a ti
Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 14
6. El hundimiento
Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10
7. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 165
8. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 107
9. Corazón espinado
María Iglesias / Scripta Manent Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8
10. Bésame, que diré que ha sido mala suerte
Defreds / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 23
11. Los muertos y los vivos
Sharon Olds / Visor / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10
12. El amor, las mujeres y la vida
Mario Benedetti / Visor / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 80
13. Los papeles de Ibiza 35
Leopoldo María Panero / Bartleby / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8
14. Amarilla
Marta Sanz / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 47
16. Romancero gitano
Federico García Lorca (ilustr. Ricardo Cavolo) / Lunwerg / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 107
17. La habitación de las ahogadas
Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 16
18. Poesía completa
Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 17
19. Estar viva
Pilar Clau / Olifante / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 8
20. El arte de la ebriedad
Varios autores / Cántico / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Infantil y juvenil
1. Rose in chains
Julie Soto / Crossbooks / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
2. Atelier of Witch Hat vol. 14
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
3. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 180
4. Nana nº 03/07
Ai Yazawa / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 65
6. Digimon Adventure V-Tamer 1
Varios autores / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Blue Lock nº 27
Yusuke Nomura/Muneyuki Kaneshiro / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Ataque a los titanes. Ed. integral 11
Hajime Isayama / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 32
10. Mitos griegos
Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26
11. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 49
12. Sailor Moon Eternal Edition 6
Naoko Takeuchi / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 13
14. Los Juegos del Hambre 5. Amanecer en la cosecha
Suzanne Collins / Molino / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 24
15. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 438
16. Alas de hierro
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 47
17. Los Futbolísimos 27. El misterio del campamento de verano
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
18. Alas de ónix
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 30
19. Alas de sangre
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 77
20. Chainsaw Man 19
Tatsuki Fujimoto / Norma / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5
Bolsillo
1. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 29
2. El Clan
Carmen Mola / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 104
4. El Príncipe de la Niebla
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 53
5. El capitán Alatriste
Arturo y Carlota Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. La Biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 65
7. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 104
8. Un animal salvaje
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8
9. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6
10. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 42
11. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23
12. Pack El capitán Alatriste
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. El libro de los Baltimore
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10
14. Últimos días en Berlín
Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 36
15. La hipótesis del amor
Ali Hazelwood / Contraluz / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6
16. La dama de la Cartuja
Inma Aguilera / B de Bolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 7
17. En agosto nos vemos
Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7
18. El color de las cosas invisibles
Andrea Longarela / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 9
19. Lecciones de química
Bonnie Garmus / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8
20. Los misterios de la taberna Kamogawa
Hisashi Kashiwai / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7
Otros libros
1. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 190
2. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 37
3. Ciencias del comportamiento
Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Ikigai. Los secretos de Japón para...
Francesc Miralles/Héctor García / Urano / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12
5. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 229
6. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 192
7. Cuaderno golden, vol. 5
María López Villodres/Julio Fuentes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 14
8. Recupera tu mente, reconquista tu vida
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 71
9. Cuaderno de actividades para adultos, Vol. 14
Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17
10. El camino del artista
Julia Cameron / Aguilar / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 22
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).