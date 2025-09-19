Los libros más vendidos: 19 de septiembre de 2025

Ficción

1. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Morir en la arena

Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

3. Catábasis

R. F. Kuang / Hidra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 61

5. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 39

6. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 36

7. Cómo desaparecer completamente

Mariana Enriquez / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 23

9. Tatá

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

10. La protegida

Rafael Tarradas Bultó / Espasa / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

11. Mi nombre es Emilia del Valle

Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 16

12. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 23

14. La asistenta te vigila

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 13

15. El loco de Dios en el fin del mundo

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 23

16. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 83

17. Nunca mientas

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9

18. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8

19. Las buenas noches

Isaac Rosa / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. El misterio de la mujer tatuada

Akimitsu Takagi / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

No ficción

1. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 24

2. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina

Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 15

3. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 197

4. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10

5. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 15

6. A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases

Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

7. La sociedad de la desconfianza

Victoria Camps / Arpa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. El verano de Cervantes

Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 14

9. La Supraconciencia existe. Vida después de...

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 51

10. Nuevo elogio del imbécil

Pino Aprile / Gatopardo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10

11. La llamada

Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 64

12. El derecho a las cosas bellas

Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8

13. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 22

14. La vacuna contra la insensatez

José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 17

15. Apuntes para John

Joan Didion / Random House / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 9

16. El español que enamoró al mundo

Ignacio Peyró / Libros del Asteroide / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 16

17. Quiero y no puedo

Raquel Peláez / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 45

18. Ahora y en la hora

Héctor Abad Faciolince / Alfaguara / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 16

19. Neurociencia del cuerpo

Nazareth Castellanos / Kairós / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 16

20. Teoría de la gravedad

Leila Guerriero / Libros del Asteroide / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6

Poesía

1. Poemas

Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 13

2. Venir desde tan lejos

Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 17

3. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 74

4. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 126

5. Y yo a ti

Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 14

6. El hundimiento

Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10

7. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 165

8. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 107

9. Corazón espinado

María Iglesias / Scripta Manent Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8

10. Bésame, que diré que ha sido mala suerte

Defreds / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 23

11. Los muertos y los vivos

Sharon Olds / Visor / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10

12. El amor, las mujeres y la vida

Mario Benedetti / Visor / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 80

13. Los papeles de Ibiza 35

Leopoldo María Panero / Bartleby / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8

14. Amarilla

Marta Sanz / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 47

16. Romancero gitano

Federico García Lorca (ilustr. Ricardo Cavolo) / Lunwerg / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 107

17. La habitación de las ahogadas

Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 16

18. Poesía completa

Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 17

19. Estar viva

Pilar Clau / Olifante / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 8

20. El arte de la ebriedad

Varios autores / Cántico / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Infantil y juvenil

1. Rose in chains

Julie Soto / Crossbooks / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

2. Atelier of Witch Hat vol. 14

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

3. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 180

4. Nana nº 03/07

Ai Yazawa / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 65

6. Digimon Adventure V-Tamer 1

Varios autores / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Blue Lock nº 27

Yusuke Nomura/Muneyuki Kaneshiro / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Ataque a los titanes. Ed. integral 11

Hajime Isayama / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 32

10. Mitos griegos

Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26

11. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 49

12. Sailor Moon Eternal Edition 6

Naoko Takeuchi / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 13

14. Los Juegos del Hambre 5. Amanecer en la cosecha

Suzanne Collins / Molino / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 24

15. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 438

16. Alas de hierro

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 47

17. Los Futbolísimos 27. El misterio del campamento de verano

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

18. Alas de ónix

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 30

19. Alas de sangre

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 77

20. Chainsaw Man 19

Tatsuki Fujimoto / Norma / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5

Bolsillo

1. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 29

2. El Clan

Carmen Mola / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 104

4. El Príncipe de la Niebla

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 53

5. El capitán Alatriste

Arturo y Carlota Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 65

7. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 104

8. Un animal salvaje

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8

9. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6

10. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 42

11. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23

12. Pack El capitán Alatriste

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. El libro de los Baltimore

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10

14. Últimos días en Berlín

Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 36

15. La hipótesis del amor

Ali Hazelwood / Contraluz / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6

16. La dama de la Cartuja

Inma Aguilera / B de Bolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 7

17. En agosto nos vemos

Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7

18. El color de las cosas invisibles

Andrea Longarela / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 9

19. Lecciones de química

Bonnie Garmus / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8

20. Los misterios de la taberna Kamogawa

Hisashi Kashiwai / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7

Otros libros

1. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 190

2. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 37

3. Ciencias del comportamiento

Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Ikigai. Los secretos de Japón para...

Francesc Miralles/Héctor García / Urano / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12

5. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 229

6. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 192

7. Cuaderno golden, vol. 5

María López Villodres/Julio Fuentes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 14

8. Recupera tu mente, reconquista tu vida

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 71

9. Cuaderno de actividades para adultos, Vol. 14

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17

10. El camino del artista

Julia Cameron / Aguilar / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 22

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).