Los libros más vendidos: 12 de septiembre de 2025

Ficción

La casa del libro

1. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 60

2. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 38

3. Morir en la arena

Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 35

5. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 22

6. La asistenta te vigila

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 12

7. Tatá

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Tan poca vida

Hanya Yanagihara / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16

9. Mi nombre es Emilia del Valle

Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 15

10. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 22

11. Nunca mientas

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8

12. Nuestro largo adiós

Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9

13. El loco de Dios en el fin del mundo

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 22

14. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 82

15. La boda de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 14

16. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7

17. La protegida

Rafael Tarradas Bultó / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. La cartera

Francesca Giannone / Duomo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 39

19. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Ese imbécil va a escribir una novela

Juan José Millás / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 17

No ficción

1. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 23

2. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 196

3. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 14

4. El verano de Cervantes

Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13

5. Nuevo elogio del imbécil

Pino Aprile / Gatopardo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 9

6. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9

7. La Supraconciencia existe. Vida después de...

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 50

8. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina

Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 14

9. La llamada

Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 63

10. El derecho a las cosas bellas

Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7

11. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 21

12. A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases

Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

13. La vacuna contra la insensatez

José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 16

14. El español que enamoró al mundo

Ignacio Peyró / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 15

15. Apuntes para John

Joan Didion / Random House / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8

16. Neurociencia del cuerpo

Nazareth Castellanos / Kairós / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 15

17. Quiero y no puedo

Raquel Peláez / Blackie Books / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 44

18. Teoría de la gravedad

Leila Guerriero / Libros del Asteroide / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5

19. Ahora y en la hora

Héctor Abad Faciolince / Alfaguara / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 15

20. Historias de Gaza

Mikel Ayestaran / Península / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 17

Poesía

1. El hundimiento

Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 9

2. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 164

3. Corazón espinado

María Iglesias / Scripta Manent Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7

4. Bésame, que diré que ha sido mala suerte

Defreds / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 22

5. Venir desde tan lejos

Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16

6. Los muertos y los vivos

Sharon Olds / Visor / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9

7. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 73

8. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 106

9. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 125

10. Poemas

Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 12

11. Y yo a ti

Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 13

12. Poesía completa

Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 16

13. El amor, las mujeres y la vida

Mario Benedetti / Visor / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 79

14. Estar viva

Pilar Clau / Olifante / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7

15. Romancero gitano

Federico García Lorca (ilustr. Ricardo Cavolo) / Lunwerg / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 106

16. Violet hace el puente sobre la hierba

Lana del Rey / Libros Cúpula / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 17

17. Los papeles de Ibiza 35

Leopoldo María Panero / Bartleby / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7

18. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 46

19. Antología poética

Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

20. La habitación de las ahogadas

Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15

Infantil y juvenil

1. Atelier of Witch Hat vol. 14

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Rose in chains

Julie Soto / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Policán 3. Historia de dos mininos

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

4. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 179

5. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 64

6. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 48

7. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 12

8. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 31

9. Alas de hierro

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 46

10. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 437

11. Alas de ónix

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 29

12. Los Futbolísimos 27. El misterio del campamento de verano

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

13. Alas de sangre

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 76

14. Redeeming 6 (Los chicos de Tommen 4)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

15. Los Juegos del Hambre 5. Amanecer en la cosecha

Suzanne Collins / Molino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 23

16. Chainsaw Man 19

Tatsuki Fujimoto / Norma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

17. Taming 7 (Los chicos de Tommen 5)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

18. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 29

19. One Piece nº 110

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7

20. Molas mucho. Una guía para surfear la adolescencia

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6

Bolsillo

1. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 103

2. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 41

3. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 103

4. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 64

5. Un animal salvaje

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7

6. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

7. En agosto nos vemos

Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6

8. La amiga estupenda

Elena Ferrante / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

9. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 28

10. Últimos días en Berlín

Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 35

11. La hipótesis del amor

Ali Hazelwood / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5

12. La dama de la Cartuja

Inma Aguilera / B de Bolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6

13. El aliento de los dioses

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11

14. El color de las cosas invisibles

Andrea Longarela / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8

15. Lecciones de química

Bonnie Garmus / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 7

16. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5

17. Los misterios de la taberna Kamogawa

Hisashi Kashiwai / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 6

18. El infinito en un junco (ed. limitada firmada)

Irene Vallejo / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 17

19. Cónclave

Robert Harris / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 14

20. Hasta que caiga la luna

Sarah A. Parker / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8

Otros libros

1. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 36

2. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 189

3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 191

4. Cuaderno golden, vol. 5

María López Villodres/Julio Fuentes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13

5. Recupera tu mente, reconquista tu vida

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 70

6. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 228

7. Cuaderno de actividades para adultos, Vol. 14

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16

8. Los cuatro acuerdos

Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: - / Semanas en lista: 18

9. El camino del artista

Julia Cameron / Aguilar / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21

10. Deja de ser tú

Joe Dispenza / Urano / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 34

