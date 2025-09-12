Los libros más vendidos: 12 de septiembre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros
Ficción
1. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 60
2. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 38
3. Morir en la arena
Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 35
5. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 22
6. La asistenta te vigila
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 12
7. Tatá
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Tan poca vida
Hanya Yanagihara / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16
9. Mi nombre es Emilia del Valle
Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 15
10. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 22
11. Nunca mientas
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8
12. Nuestro largo adiós
Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9
13. El loco de Dios en el fin del mundo
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 22
14. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 82
15. La boda de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 14
16. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7
17. La protegida
Rafael Tarradas Bultó / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. La cartera
Francesca Giannone / Duomo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 39
19. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Ese imbécil va a escribir una novela
Juan José Millás / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 17
No ficción
1. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 23
2. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 196
3. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 14
4. El verano de Cervantes
Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13
5. Nuevo elogio del imbécil
Pino Aprile / Gatopardo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 9
6. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9
7. La Supraconciencia existe. Vida después de...
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 50
8. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina
Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 14
9. La llamada
Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 63
10. El derecho a las cosas bellas
Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7
11. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 21
12. A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases
Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
13. La vacuna contra la insensatez
José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 16
14. El español que enamoró al mundo
Ignacio Peyró / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 15
15. Apuntes para John
Joan Didion / Random House / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8
16. Neurociencia del cuerpo
Nazareth Castellanos / Kairós / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 15
17. Quiero y no puedo
Raquel Peláez / Blackie Books / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 44
18. Teoría de la gravedad
Leila Guerriero / Libros del Asteroide / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5
19. Ahora y en la hora
Héctor Abad Faciolince / Alfaguara / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 15
20. Historias de Gaza
Mikel Ayestaran / Península / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 17
Poesía
1. El hundimiento
Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 9
2. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 164
3. Corazón espinado
María Iglesias / Scripta Manent Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7
4. Bésame, que diré que ha sido mala suerte
Defreds / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 22
5. Venir desde tan lejos
Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16
6. Los muertos y los vivos
Sharon Olds / Visor / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9
7. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 73
8. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 106
9. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 125
10. Poemas
Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 12
11. Y yo a ti
Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 13
12. Poesía completa
Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 16
13. El amor, las mujeres y la vida
Mario Benedetti / Visor / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 79
14. Estar viva
Pilar Clau / Olifante / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7
15. Romancero gitano
Federico García Lorca (ilustr. Ricardo Cavolo) / Lunwerg / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 106
16. Violet hace el puente sobre la hierba
Lana del Rey / Libros Cúpula / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 17
17. Los papeles de Ibiza 35
Leopoldo María Panero / Bartleby / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7
18. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 46
19. Antología poética
Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13
20. La habitación de las ahogadas
Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15
Infantil y juvenil
1. Atelier of Witch Hat vol. 14
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Rose in chains
Julie Soto / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Policán 3. Historia de dos mininos
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
4. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 179
5. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 64
6. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 48
7. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 12
8. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 31
9. Alas de hierro
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 46
10. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 437
11. Alas de ónix
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 29
12. Los Futbolísimos 27. El misterio del campamento de verano
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
13. Alas de sangre
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 76
14. Redeeming 6 (Los chicos de Tommen 4)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
15. Los Juegos del Hambre 5. Amanecer en la cosecha
Suzanne Collins / Molino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 23
16. Chainsaw Man 19
Tatsuki Fujimoto / Norma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
17. Taming 7 (Los chicos de Tommen 5)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
18. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 29
19. One Piece nº 110
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7
20. Molas mucho. Una guía para surfear la adolescencia
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6
Bolsillo
1. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 103
2. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 41
3. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 103
4. La Biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 64
5. Un animal salvaje
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7
6. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
7. En agosto nos vemos
Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6
8. La amiga estupenda
Elena Ferrante / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
9. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 28
10. Últimos días en Berlín
Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 35
11. La hipótesis del amor
Ali Hazelwood / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5
12. La dama de la Cartuja
Inma Aguilera / B de Bolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6
13. El aliento de los dioses
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11
14. El color de las cosas invisibles
Andrea Longarela / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8
15. Lecciones de química
Bonnie Garmus / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 7
16. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5
17. Los misterios de la taberna Kamogawa
Hisashi Kashiwai / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 6
18. El infinito en un junco (ed. limitada firmada)
Irene Vallejo / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 17
19. Cónclave
Robert Harris / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 14
20. Hasta que caiga la luna
Sarah A. Parker / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8
Otros libros
1. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 36
2. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 189
3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 191
4. Cuaderno golden, vol. 5
María López Villodres/Julio Fuentes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13
5. Recupera tu mente, reconquista tu vida
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 70
6. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 228
7. Cuaderno de actividades para adultos, Vol. 14
Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16
8. Los cuatro acuerdos
Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: - / Semanas en lista: 18
9. El camino del artista
Julia Cameron / Aguilar / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21
10. Deja de ser tú
Joe Dispenza / Urano / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 34
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).