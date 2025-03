Los veinte mejores libros infantiles y juveniles de marzo

¿Qué niño no ha sentido miedo por la noche alguna vez? Este álbum de la reconocida ilustradora y muralista Amaia Arrazola está pensado para leer antes de dormir y persuadirnos de que la noche puede ser maravillosa. Eso es lo que trata de transmitir el simpático camaleón Simón a su amigo Melvin, un murciélago albino a quien la idea de irse a dormir no le atrae en absoluto. Simón trata de convencerle de que en realidad la noche está llena de amigos y de que, mientras algunos dormimos, otros, como la lechuza Bruna, prefieren la oscuridad.

En pocos segundos el pulpo puede cambiar su aspecto y su forma de nadar; aunque no tiene grandes orejas, el oído es el arma secreta del búho; el gato con sus superbigotes detecta el movimiento como el mejor. Algunos animales tienen asombrosas habilidades que este libro de cartón con solapas nos va a descubrir. Página a página, verso a verso, vamos conociendo a estas diez criaturas tan especiales, que han desarrollado superpoderes únicos para sobrevivir en nuestro planeta.

"Si eres fan de Lovecraft , este es un libro no solo para ti, sino para tus hijos, tus sobrinos y tus nietos". Así promociona la editorial este título homenaje al escritor estadounidense, innovador del cuento de terror y cuyos seguidores no han parado de crecer. Un alfabeto lovecraftiano que revisita sus míticas creaciones, paisajes y ambientes desde la A a la Z. Personajes como Abdul Alhazred (en la ficción, poeta también conocido como el 'árabe loco', autor del libro Al Azif) o Cthulhu (criatura extraterrestre protagonista de La llamada de Cthulhu), E de extraño o F de fobia, hasta la Z de zombi. Un bestseller internacional para todos los fans de Lovecraft.

Isaac García Mainar. Ilustraciones de Furia

Alba. 40 páginas. 16,90 €. A partir de 3 años

El debut del guionista Isaac García Mainar y de la ilustradora Núria García Traveria (alias Furia) en la literatura infantil ha sido con una historia sobre el placer de la lectura. Carla está de mal humor. Su mejor amiga ya no le hace tanto caso, prefiere a otra niña, y su hermano pequeño es el centro de todas las miradas. Para colmo, sus padres le regalan un libro que no quiere leer. Un día empezará a ojearlo y ya no podrá parar: los cuentos del volumen parecen hablar directamente de ella, parecen dirigirse solo a ella. Un hermoso álbum sobre la importancia de la lectura en la infancia, y en la familia.