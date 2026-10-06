Aida dos Santos, Premio Nacional de Ensayo por un libro sobre las mujeres en los barrios obreros

Aida dos Santos ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ensayo, correspondiente al año 2026, por su obra Hijas del hormigón: historias de clasismo, sexismo y violencia en las periferias españolas (Debate), a propuesta del jurado reunido hoy.

El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado su obra por “su enriquecedora, osada y original forma de abordar la realidad de aquellas que, desde la periferia, sostienen los sectores esenciales de nuestro tejido social y económico. Enmarcadas en una trayectoria histórica precisa y bien documentada, las experiencias de estas mujeres son analizadas desde un contexto social y geográfico marcado por la precariedad y la desigualdad”.

Asimismo, el jurado ha destacado que el texto “combate los miserabilismos y la visión tradicionalmente masculina de la clase obrera. De este modo, la obra convierte los testimonios individuales de las trabajadoras del extrarradio en una profunda reflexión colectiva que pone de manifiesto la intersección entre racismo, clasismo, violencia y sexismo en las lógicas de exclusión contemporáneas”.

Además, el jurado ha señalado que Hijas del hormigón “es un ensayo encarnado y necesario que nos interpela directamente como sociedad, invitándonos con urgencia al análisis de una problemática que, aun siendo de total actualidad, es sistemáticamente ignorada”.

El premio reconoció en su pasada edición a Remedios Zafra, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Joan-Carles Mèlich Sangrà, Ramón Andrés, Irene Vallejo, Alfredo González-Ruibal, Xosé Manuel Núñez Seixas, María Jesús Lama, Gonzalo Pontón o Adela Cortina.

Aida dos Santos (Algarve, 1992) es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), técnica de investigación social aplicada y analista de datos. En dos ocasiones ha ganado el Premio CEDEJEM en ensayo europeo. Además, ha colaborado en varios medios de comunicación.

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura; y como vicepresidente ha actuado Jesús González González, subdirector de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Como vocales han actuado Dolores Corbella Díaz, por la Real Academia Española; Lourenzo Fernández Prieto, por la Real Academia Gallega/ Real Academia Galega; Adolfo Arejita Oñarte-Etxebarria, por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia; Jaume Casals Pont, por el Instituto de Estudios Catalanes/Institut d'Estudis Catalans; Joan Rafael Ramos Alfajarín, por la Academia Valenciana de la Lengua/Acadèmia Valenciana.

También han formado parte del jurado Antonio Álvarez de la Rosa, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Pilar Velasco Acedo, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); María Remedios Sánchez García (Remedios Sánchez), por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE); Isabelle Marc Martínez, por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid; Simona Skrabec Skrabec, por la Asociación Española de Críticos Literarios; Antonio Monegal Brancós, por el Ministerio de Cultura y Remedios Zafra, autora galardonada en la convocatoria anterior.